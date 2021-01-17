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Kazada hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı toprağa verildi
Konya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı son yolculuğuna uğurlandı.
KONYA 17.01.2021, 16:40
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Konya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gazete dağıtıcısı son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak Cumartesi günü merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi üzerinde otomobilin refüjden çıkan motosiklete çarpması sonucu gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Hasan Dayan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan Dayan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyit Şahin Kurtuluş Mezarlığı’na defnedildi.
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