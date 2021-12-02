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Karatay’da Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, son 2,5 yılda ilçeye kazandırdığı 6 Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’ne bir yenisini daha ekledi.

KONYA 02.12.2021, 14:40
Karatay’da Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, son 2,5 yılda ilçeye kazandırdığı 6 Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’ne bir yenisini daha ekledi.

Sağlık alanındaki yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırılacak Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini düzenlenen törenle attı. Hayırsever Mehmet İlker Yiğit’in de katkılarıyla ilçeye kazandırılacak Karakulak Aile Sağlığı Merkezi, bin 100 metrekarelik inşaat alanıyla toplamda 4 milyon 400 bin liraya mal olacak. 5 doktor odası, 5 hemşire odası, Gebe İzleme Odası, Aşı-Bebek İzleme Odası, Tıbbi Müdahale Odası, Laboratuvar ve Çok Amaçlı Salon’dan oluşacak Aile Sağlığı Merkezi’nin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

“Sağlıkta örnek yatırımlara imza atıyoruz”

ASM’nin temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin sağlık hizmetlerinde örnek teşkil edecek önemli hizmetlere imza attığına dikkat çekerek, Karatay’ı çok yönlü hizmet anlayışıyla ilmek ilmek dokuduklarını söyledi. Gelişen Karatay’a öncülük etmek için çalıştıklarına işaret eden Başkan Hasan Kılca, Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Hasan Kılca, “Karatayımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her yatırımda, her hizmette hemşehrilerimizin duası başta olmak üzere desteği, katkısı ve öngörüsü var. Bizler de gönlümüzdeki Karatay sevdasıyla çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Güzel şehrimiz Konyamızın kalbi Karatay’ın her bir noktasını altyapı ve üstyapı yatırımlarımızdan sosyal ve kültürel projelere, eğitimden-sağlığa kadar çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek ilmek dokuyoruz. İstiyoruz ki kazanan hemşehrilerimiz olsun, kazanan Karatay’ımız, şehrimiz ve ülkemiz olsun. İşimizi yaparken vatandaşlarımızın isteklerini ve ilçemizin beklentilerini önemsiyor; bu doğrultuda projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz projeleri planlamamız kapsamına alarak temelini atıp, mümkün olan en kısa süre içerisinde de tamamlayarak Karatay’ımızın hizmetine sunuyoruz. Amacımız; gelişen ve büyüyen bir Karatay’a öncülük edebilmek. Karatay’a olan sevdamız ve vefamızın gereği budur” dedi.

“Hemşehrilerimiz ASM projelerimizle daha modern sağlık hizmeti alacak”

Karakulak Aile Sağlığı Merkezi ile Karataylıların daha konforlu ve modern sağlık hizmeti alacağını ifade eden Kılca, “Bugün temelini attığımız bu aile sağlık merkezimizi tamamlayacağız. Karakulak Aile Sağlığı Merkezimizi; muayenehanelerin yanı sıra doktor, hemşire, gebe izleme, aşı-bebek izlem ve tıbbi müdahale odaları, toplantı salonu, laboratuvarı, otoparkı, bay-bayan mescidi ve daha birçok birimiyle hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 2022 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediğimiz ve toplamda 4 milyon 400 bin liraya mal edeceğimiz Aile Sağlığı Merkezimizin, hemşehrilerimizin daha konforlu ve modern bir şekilde sağlık hizmeti almasına katkı sunacağına inanıyoruz. Belediye olarak şu ana kadar; Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’ni, Hayıroğlu Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete açtık ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Yine Nakipoğlu Mahallesi’nde önümüzdeki hafta ihalesi yapılacak olan hem Aile Sağlığı Merkezi hem 112 merkezi hem de Sağlıklı Yaşam Merkezinin de ihalesini yapıp müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. Yine Hasandede Mescit Mahallesinde bir sağlık ocağımızın protokolünü önceki haftalarda yapmıştık. Erler ve Başak mahallelerimizde il sağlık müdürlüğümüz destek verdi. Sağlık çalışanlarını gönderdi ve sağlık ocaklarımız da hizmete girmiş oldu. Diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de Karatay’ın çehresi günden güne değişiyor. Sağlık Bakanlığımıza, valiliğimize ve il sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, desteğiyle her zaman yanımızda olan bütün hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“Aile sağlığı sistemi Konya’da başarılı bir şekilde yürütülüyor”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Karatay’ın Şehir Hastanesi ile birlikte sağlıkta en üst düzey hizmeti alan ilçelerden biri olduğunun altını çizerek Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm projesinin en önemli basamaklarından biri olan aile sağlığı sisteminin de Konya’da başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya başladığını ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Karatay Belediyemiz, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmesi noktasında oldukça güzel ve başarılı bir ivme yakaladı. Okullar, sağlık ve sosyal tesisleri gibi birçok hizmeti kamu kurumları işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle ilçeye kazandırıyor. Karakulak Mahallemize yapılacak bu ASM ile de vatandaşlara çok daha modern ve konforlu bir hizmet sunulmuş olacak. Bu güzel aile sağlık merkezini Karatay’a kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Karatay belediyesi her alanda güzel hizmetlere imza atıyor”

Karatay Kaymakamı Zafer Orhan da konuşmasında Karatay Belediyesi’nin proje ve hizmette çok güzel işlere imza attığını belirterek, “Belediye Başkanımız Hasan Kılca sadece yerel hizmetlere değil, kamu idaresine ait her türlü hizmete de destek veriyor. Sağlık, hepimiz için önemli ve bunu pandemi döneminde çok daha iyi anladık. Sağlık hizmetlerinin ilk aşaması ise aile sağlığı merkezleridir. Bu merkezlerimiz ne kadar güzel mekanlara sahip olursa o kadar güzel hizmet verirler. Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin Karatay’a ve Konya’ya değerli hizmetler vermesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karakulak Mahallesi’ne kazandırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli, dualar eşliğinde atıldı. Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin teme atma törenine Karatay’ın mülki amirlerinin yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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