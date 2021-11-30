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Karatay kent Konseyi’nden öğrencilere “Haydi Sinemaya” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Haydi Sinemaya” projesi ilçede hayata geçti. Proje kapsamında Karatay’da öğrenim gören 16 bin 600 lise öğrencisi, sinema keyfi yaşayacak.

KONYA 30.11.2021, 13:43
Karatay kent Konseyi’nden öğrencilere “Haydi Sinemaya” projesi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Haydi Sinemaya” projesi ilçede hayata geçti. Proje kapsamında Karatay’da öğrenim gören 16 bin 600 lise öğrencisi, sinema keyfi yaşayacak.

Eğitime ve gençlere verdiği önemle 7’den 70’e her kesimin takdirin toplayan Karatay Belediyesi Kent Konseyi, Karatay Belediyesinin de katkılarıyla “Haydi Sinemaya” projesini hayata geçirdi. “Haydi sinemaya” projesiyle 16 bin 600 liseli öğrencisi sinemayla buluşacak Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Ortaöğretim Çalışma Grubu tarafından koordine edilen proje kapsamında, 2021-2022 Eğitim ve Öğreti Dönemi’nin sonuna kadar ilçede öğrenim gören tüm liseli öğrenciler sinemayla buluşturulacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, etkinliğine video mesajı gönderdi. Hazırlanan videoyla film öncesinde öğrencilere seslenen Başkan Hasan Kılca, "Sevgili Kardeşim; içinde bulunduğunuz bu yaşlar, zihnin ve gönlün en verimli, en zinde olduğu, dolayısıyla en kıymetli zaman dilimlerinizdir. İlmi, zihni ve fikri; kültürel ve sanatsal gelişmelerden mahrum kalan nesiller, gelecekte başarı elde edemez. İçinde bulunduğunuz bu dönemleri faydalı faaliyetler ve etkinliklerle değerlendirmelisiniz. Çünkü çok daha güçlü bir Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak bizler de bize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek bugüne kadar eğitim hayatınızın tüm evrelerinde yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda da eğitiminizle ilgili süreçlerin yanında sosyal hayatınıza katkı sunacak birçok çalışma da yapıyoruz. Bugün de bu faaliyetlerden bir tanesi olan sinema etkinliğinde birlikteyiz. Bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düşünce hayatınızda yeni ufuklar açacağına inanıyoruz. Her birinizi ülkemizin geleceğini hem inşa hem de ihya edecek nesiller olarak gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; sinema etkinliğimize katılımınız ve katkılarınız için sizlere teşekkür ediyor, hoş vakit geçirmenizi dilerken her birinize ayrı ayrı selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Öğrencilerden Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi’ne teşekkür

Karataylı öğrenciler de Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi’nin düzenlediği “Haydi Sinemaya” etkinliğini çok beğendiklerini ifade ederek, organizasyon dolayısıyla Karatay Kent Konseyi ve Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Liseli öğrenciler, “Karatay Belediyesi ve Karatay Kent Konseyi’ne ilçemizde çok daha sosyal ve kültürel etkinliğin düzenlenmesiyle ilgili isteğimizi iletmiştik. Karatay Belediye başkanımız da bu isteğimizi hemen değerlendirerek Karatay Kent Konseyi’nin böyle bir etkinlik düzenlemesini sağladı. Bu etkinlik, bir nebze de olsa bizleri yoğun ders ortamından uzaklaştırarak bizlerin sosyalleşmesine katkı sundu ve çok güzel oldu. Gençleri hiçbir zaman unutmayan Karatay Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

"Karatay, yerel yönetime katılımın en iyi örneklerinden birisidir"

Kent Konseylerinin yerel yönetimlerde vatandaşın yönetime katılımını öngören ve vatandaşların belediyelerle ilgili istek ile taleplerini direkt olarak iletebildiği yapılar olarak tanımlayan Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kent Konseyi’nin de bu kapsamda hareket ederek önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Abdurrahim Arslan, “Haydi Sinemaya” etkinliğin ortaya çıkış süreci ve proje hakkında şunları kaydetti, “İlçemizde ikamet eden gençlerimiz; en çok sinema ve tiyatro gibi sosyal etkinliklerin düzenlenmesiyle ilgili isteklerini bizlere iletmişlerdi. Bu talebi Karatay Belediye başkanımız Hasan Kılca’ya ilettiğimizde, başkanımız da ilgili birimlere hemen bir organizasyon yapmamız yönünde talimat vermişti. Bizler de Karatay Kent Konseyi olarak, Karatay Belediyemizin kıymetli katkılarıyla bu etkinliği üstlenerek ilçemizde öğrenim gören tüm liseli öğrenci kardeşlerimizi sinema etkinliğinde buluşturmaya başladık. Bu kapsamda 2021’in sonuna kadar 6 bin, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin sonuna kadar da toplamda 16 bin 600 liseli öğrencisi kardeşimizi sinema etkinliğinden faydalandırmış olacağız. Kent Konseyi ve Karatay Belediyesi olarak bu etkinlikle kalmayıp süreç içerisinde daha birçok kültürel etkinliği de düzenlemeyi planlıyoruz. Dolayısıyla ilçemizde fiziki ve altyapı yatırımlarının yanı sıra böyle sosyal ve kültürel etkinliklerle de gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Karatay’ın vatandaşlar nezdinde yerel yönetimlere katılımın en iyi örneklerinden birini oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gençlerimizle veya eğitimle ilgili bir konu olduğunda Karatay Belediye başkanımız hemen ne olursa olsun onun hayata geçmesi ile ilgili kararını veriyor. Bu vesileyle, her zaman gençlerin ve bizlerin yanında olan Karatay Belediye başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum.”

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