Karatay Belediyesinden ilçeye tabiat okulu projesi

Karatay Şehir Parkı içerisinde oluşturulan Karatay Tabiat Okulu Projesi sayesinde ilçedeki ilkokullarda eğitim gören çocuklar; doğal yaşamın yanında tarım, çevre ile günlük hayatlarında ve okullarında kullanabilecekleri birçok bilgiyi uygulamalı bir şekilde öğrenebilecek. Söz konusu proje çerçevesinde park içerisine Karatay Tabiat Okulu oluşturuldu. Dört ayrı derslik ve atölyeden oluşan projeye dahil olacak çocuklar; tarım ve çevre ile ilgili dikim ve ekim alanlarından arkeoloji, bilim ve sanat ile ahşaba yönelik zanaat atölyelerinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alacak.

“Çocuklarımızın iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımında son aşamaya gelinen Karatay Tabiat Okulu’nda incelemeler yaptı. Proje hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, ilçenin eğitim hayatına önemli katkı sağlaması hedeflenen projenin Karatay’a hayırlı olmasını diledi. Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak eğitime yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevesinde de özellikle çocuklarımızın eğitimi ve geleceğe hazırlanmaları bağlamında milli eğitim müdürlüğümüze önemli destekler veriyoruz. Karatay Şehir Parkımızın içerisinde Karatay Tabiat Okulu projemizi hayata geçirdik ve ekibimizle birlikte burayı inceledik. Projemiz tamamlanmak üzere ve inşallah kısa bir süre içerisinde çocuklarımız burada uygulamalı ile teorik olarak eğitim almaya başlayacaklar. Çocuklarımız, Karatay Tabiat Okulu’nda oluşturacağımız bölümlerde hem toprakla ve canlılarla iç içe olacaklar hem de birçok atölye çalışmalarıyla okullarında gördükleri eğitimlerini pekiştirecekler. Karatay Tabiat Okulumuz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için yeni bir eğitim tesisi olarak Konyamıza ve Karatay’ımıza uzun yıllar inşallah eğitim verecek. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.