Kamyonet sürücüsü yayaya çarpıp kaçtı

Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kenarında yürüyen yayaya çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ereğli ilçesi Alparslan Mahallesi Meydanbaşı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yol kenarında yürümekte olan L.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen L.Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından L.Ç., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yayaya çarpan kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü arıyor.