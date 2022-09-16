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Jandarma çocukları kişisel güvenlik konusunda bilgilendirdi
Konya’da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte “Çocukların Kişisel Güvenliği” projesi çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi.
KONYA 16.09.2022, 09:19
Konya’da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte “Çocukların Kişisel Güvenliği” projesi çerçevesinde öğrencileri bilgilendirdi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı birimlerince 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması nedeniyle “Çocukların Kişisel Güvenliği” konulu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulundu. Bu çerçevede, Ereğli İlçesi Hortu anaokulu, ilkokulu ve ortaokul öğrencilerine gerekli bilgilendirmede bulunup, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitabı ve el broşürü hediye edildi.
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|9
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|P
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|10
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|10
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|5
|10
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|4
|6
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|5
|6
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|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
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|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
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|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
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