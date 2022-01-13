İşveren ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği çağrısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, sanayi çalışanlarına ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Tiyatral Eğitimlerini izledi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen tiyatral eğitimin açılışında konuşan Vali Özkan ve KSO Başkanı Kütükcü, işverenlere ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine hassasiyetle dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı’nın da katıldığı programın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, çalışanların sağlığını korumak ve üretimin sürdürülebilirliği için iş sağlığı ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını söyledi. Kütükcü, “Konyamız artık 3 milyar dolar ihracat yapan, Türkiye’nin en güçlü organize sanayi bölgelerini inşa eden, sektöründe lider firmaların olduğu çok net bir sanayi ve üretim şehri. Dolayısıyla tüm işverenlerimizi iş yerlerinde gerekli tedbirleri almaya, çalışanlarımızı da bu kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

Vali Özkan’dan Konyalı sanayicilere ve çalışanlara teşekkür

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, Konya sanayisinin gelişiminden övgüyle bahsederek, bu tür gelişmelerin odağında insanın var olduğunu ve insan sağlığının her şeyin önünde geldiğini söyledi. Konyalı sanayicileri de tebrik eden Vali Özkan, “Elbette ki iş yerlerimizde kendimiz, ailemiz, şehrimiz ve sektörümüz için başarılı olacağız. Çok iyi çalışırken, aynı zamanda güvenliğimizin bu işin odağında olması her şeyden önemli. Çalışan kardeşlerimizin hayati muhafazası için iş sağlığı tedbirlerini alması, çalışma sürecinin en önemli bileşeni. Hem ürettikleri değerden dolayı hem de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı Konya’daki iş yeri sahiplerini ve çalışanları tebrik ediyorum. Sanayi Odamız başta olmak üzere kurumlarımız da bu konuda yüksek derecede hassasiyet gösteriyor, örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

İş verenlerin kendi iş yerlerinde iş güvenliğinin gereklerini yerine getirmelerinin önemine dikkat çeken Vali Özkan, işletmelerde iş güvenliğine yönelik risk analizleri yapılarak, bu riskleri bertaraf edecek araçların kullanımı için eylem planı oluşturulmasının ve bunların denetlenmesinin, takip edilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, iş yerlerinde alınması gereken önlemler ve güvenli çalışma farkındalığının kazandırılmasını amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Tiyatral Eğitimlerine geçilerek, iş kazalarına neden olan ihmallere tiyatro oyunuyla dikkat çekildi.