İstanbul’daki "Konya Günleri"nde Ereğli tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da düzenlenen “Konya Günleri” etkinliğinde Ereğli Belediyesi de yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen Konya Günlerinde Ereğli standı yoğun ilgi gördü. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun bizzat katıldığı ve Ereğli’nin tanıtımının yapıldığı “Konya Günleri”nde İstanbul’da yaşayan Ereğlililer ve çok sayıda ziyaretçi Ereğli standını ziyaret etti. Ereğli standı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile bir araya geldi. Ereğli’nin Konya için önemli bir ilçe olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Ereğlimize, başkanımızla birlikte güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ereğli’nin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantta İstanbullular büyük ilgi gösterdi.

Başkan Oprukçu gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydederek, “Ereğlimizi her platformda tanıtmaya, marka değerinin yükseltmeye devam edeceğiz. Ereğlimiz tarihi, iklimi, kendisine has değerleri ve ürünleri ile özel bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek ise ayrıcalıktır” diye konuştu.