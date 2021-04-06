Hüyük ilçesinin bir mahallesinde korona virüs alarmı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, korona virüs vaka sayıları artış gösterdiği tespit edilen Tolca Mahallesine giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Tolca Mahallesinde son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle tedbirlerde artırıldı. Bu kapsamda, yerleşim merkezi girişinde beklemeye başlayan jandarma ekipleri, durdurulan araçların sürücüsü ve içerisinde seyahat eden kişilerin HES kodunu sorguluyor. Aranan şahıs kontrolünün de yapıldığı uygulamada, sürücüler ile içerisindeki vatandaşlara maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının hem kişisel hem de toplum sağlığının korunmasındaki önemine vurgu yapılıyor. Tolca Mahallesinde vaka sayısının azaltılmasına yönelik kontrollü giriş çıkış uygulamasının ikinci bir emre kadar süreceği öğrenildi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Suludere Mahallesinde de vaka sayılarının artış göstermesi üzerine bir süre önce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreli benzer bir uygulama hayata geçirilmişti. Uygulama ise halen devam ediyor.