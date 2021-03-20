Huğlu ve Üzümlü atık su arıtma tesislerinin temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek Beyşehir’in Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde atık su arıtma tesislerinin temelini attı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Derebucak’ta ilçe belediyesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek Beyşehir’in Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde atık su arıtma tesislerinin temelini attı.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Akkaya ve Ali Kamacı ile birlikte Derebucak Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile bu yıl ilçeye kazandırılacak yatırımları görüştü. Ardından ilçe esnafıyla bir araya gelen Başkan Altay, AK Parti Derebucak İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Adem Sütçü ve partilileri selamlayarak çalışmalarında başlarılar diledi.

“Derebucak bundan sonra turizmden de pay alacak”

İlçede devam eden cadde düzenleme çalışmasında incelemeler gerçekleştiren Başkan Altay, “Kırsal desteklerimiz, yol çalışmalarımız, su ve kanalizasyon hizmetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu yıl Derebucak’ın en önemli sorunu olan atık su arıtma tesisiyle ilgili bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. Bu yıl temelini atmayı planlıyoruz. Ayrıca mahalle yolu çalışmalarımız, kırsal kalkınma desteklerimiz devam edecek. Derebucak havası ile doğası ile çok önemli bir ilçemiz. İnşallah bundan sonra turizmden de pay alacak. Özellikle mağaralar ve milli parklarla bir çalışma yürütülüyor” diye konuştu. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da, “Başkanımıza ilçemiz hizmetleri noktasında gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. 2021’de ilçemizle alakalı önemli hizmetler noktasında istişarelerde bulunduk. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“Huğlu ve Üzümlü atık su arıtma tesisine kavuşuyor”

Başkan Altay, Derebucak ziyaretinin ardından Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’ne geçerek, mahalleye kazandırılacak atık su arıtma tesisinin temelini attı. Huğlu ve Üzümlü’nün önemli üretimin merkezlerinden olduğunu, bölge halkının adeta bir başarı hikayesi yazdığını belirten Başkan Altay, şunları kaydetti: “Biz de destek olmaya çalışıyoruz. Huğlu bu yıl inşallah 60-70 milyon dolar ihracat yaparak Türkiye’ye örnek gelişimini tescillemiş olacak. Ayrıca Konya’daki yatırımlara da destek oluyorlar. Sadece Huğlu’daki işlere değil, ASELSAN Konya’nın da ortağı buradaki vatandaşlarımız. Konya Savunma Sanayi açısından çok önemli bir mesafe kat ediyor. Özellikle Teknoloji Endüstri Bölgesiyle Konya’ya ileri nesil teknoloji ve insan kaynağı oluşturuyoruz. Huğlu da kendi içinde kümelenmesiyle bu konuda çok iyi gidiyor. İnşallah 2023’lerde 100 milyon dolarları aşan ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz.”

“Huğlu’muza hayırlı olsun”

Huğlu’nun en temel problemi olan atık su arıtma tesisini en kısa sürede bitirerek, hayata geçireceklerini aktaran Başkan Altay, “Buralardan çıkan kirli su Beyşehir Gölü’nü artık kirletmeyecek. Beyşehir Gölü Konyamızın incisi. Korumak hepimize düşer. Emeği geçen başta KOSKİ Genel Müdürümüz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Huğlu’muza hayırlı olsun. Beyşehir Belediye Başkanımıza da uyumundan ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2023’e, 2024’e kadar hizmetlerimiz bir sağanak halinde devam edecek” şeklinde konuştu.

“Üzümlü’ye hayranız”

Huğlu’dan sonra Üzümlü Mahallesi’ne kazandırılacak atık su arıtma tesisinin de temel atma programına katılan Başkan Altay, “Üzümlü’ye gelmeden buranın başarısını fark etmek mümkün değil. Buraya her gelişimizde hayranlığımızı ifade ediyoruz ve bu hayranlığımız gün geçtikçe artıyor. Öncelikle üretime hayranız. Ama en önemlisi burada yaşama azminize, iş üretme azminize, kazandığınızı Üzümlü’ye, Beyşehir’e yatırma azminize hayranız. Türkiye’nin bölgesel kalkınmada en önemli örneklerinden birisi Üzümlü’dür. İnşallah bu yıl sadece Üzümlü 300 milyon doların üzerinde bir ihracat hedefi koymuş. Bunu da gerçekleştireceğinize inanıyoruz ki Konya’nın toplam ihracatı 2 milyar dolar olduğu düşünülürse rakamın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

“Sizler üretin, bizler yanınızda olmaya devam edeceğiz”

Bölge insanı üretirken kendilerinin de eksiklerin tamamlanması için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Beyşehir Gölü’nün korunması amacıyla bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin arıtmalarıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah bu yıl sonu itibariyle Üzümlü tamamlanmış olacak. Bir taraftan da gölde temizlik işlerini yürütüyoruz. Çünkü Beyşehir Gölü sadece Beyşehirliler’e ait bir zenginlik değil, tüm Türkiye’ye, tüm Konya’ya ait bir zenginlik. Hepimizin koruması gerekiyor. Onun için gölün korunması konusunda desteklerini bizden esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Sizler üretmeye devam edin, bizler yanınızda bulunmaya devam edeceğiz. Atık su arıtma tesisinin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.