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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KONYA 20.07.2021, 13:51
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Tuzyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan Fiat marka hafif ticari araç ile A.F.N’nin (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışma esnasında motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan E.B. (17) yere savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların burada yapılan tetkiklerinde çeşitli yerlerinde kırıkların oluştuğunun anlaşılması üzerine Konya’ya sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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