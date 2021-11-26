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Geleceğin bilim insanları MEGA ile yetişiyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin eğitim hayatına kazandırdığı Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunmaya devam ediyor.

KONYA 26.11.2021, 16:16
Geleceğin bilim insanları MEGA ile yetişiyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin eğitim hayatına kazandırdığı Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi farklı etkinliklerle öğrencilerin geleceğine dokunmaya devam ediyor.

Meram Gelişim Akademisi kapsamında Okullar arası Bilimsel Proje Sergisi adeta şölene dönüştü. Yeni Nesil Eğitim sloganıyla hayata geçirilen ve bilim ile ahlakın ön plana çıkarıldığı MEGA projesi, eğitim dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. Meram Belediyesinin öncülük ettiği MEGA projesi kapsamında son olarak Okullar arası Bilimsel Proje Sergisi gerçekleştirildi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan sergiye Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram, Selçuklu ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürleri, kurum yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Meram’da faaliyet gösteren okulların kendi içerisinde yaptığı yarışmalar sonucu dereceye giren projeler sergi alanında sergilenirken, yine projeler 1 koordinatör öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan ekiplerle sunuldu. Sergi ile bilimsel sonuçların raporlanarak paydaşlara sunulması planlanıyor.

“Öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini kullanmasını amaçlıyoruz”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca sergi hakkında bilgiler vererek, "Öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini kullanarak inovatif bir karaktere sahip olmalarını sağladığımız bu sergimizde 5 anaokulumuz 48 ilkokulumuz olmak üzere toplam 53 okulumuz yer alıyor. Yine sergi kapsamında 106 öğrencimiz bulunurken 53 öğretmenimiz ise görev alıyor. MEGA kapsamında ilkokullarımıza dağıttığımız Bizim Çocuk dergisinin de meyvesi olan bu sergi yaklaşık 3 ay süren uzun bir çalışmanın sonucudur. Bu serginin bilime katkı sunmasını umut ederken İl Milli Eğitim Müdürümüze, Meram Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“MEGA kısa sürede önemli düzeyde karşılık buldu”

Meram Gelişim Akademisi projesinin bir anlamlı etkinliğine daha şahitlik ettiklerini belirten Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, “MEGA gibi geniş kapsamlı ve verimliliği olan bir projenin, çocuklarımıza ve gençlerimize ahlakı ön plana alarak bilimi sevdirmesini amaçlıyoruz. Yeni nesle, yeni nesil yöntemlerle eğitim vermeyi amaçladığımız MEGA’yı çocuklarımızda ahlaki karakter eğitimini merkeze alarak bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor alanlarında eğitim vermek üzere hayata geçirdik. Proje ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Meram Gelişim Akademisi yani MEGA kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen önemli bir düzeyde karşılık buldu. Bir çok şehre ve projeye ilham kaynağı oldu. Bunun en güzel göstergesi, geçtiğimiz hafta Ankara’da düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’ kapsamındaki Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmada Başkanımız Mustafa Kavuş’un Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı ödül oldu. Çocuklarımızı bilimi sevdirmek ve özendirmek amacıyla düzenlediğimiz Okullar arası Bilimsel Proje Sergisi ile bugün yine bir aradayız. Serginin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm öğretmen, öğrenci ve proje paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“MEGA, okullarımıza hareket getirdi ve eğitime değer kattı”

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram Gelişim Akademisi’nin kısa süre içerisinde farklı başarılara imza attığını kaydederek, “MEGA, okullarımıza hareket getirdi ve eğitime ayrı bir değer kattı. Konya’da hepimiz ne yaptığımızı biliyoruz. Hedefimizi biliyoruz ve başarıya ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. MEGA da bunu bize gösterdi. Ne yapacağımızı ve hangi konuda nasıl çalışma yapılması noktasına hakimiz. Çalışmada Meram Belediye Başkanımızın katkısı çok büyük kendilerine teşekkür ediyorum. Bu projede sadece akademik başarıya odaklanmış değiliz. Hem akademik, hem sanatsal, hem sportif hem de bilimsel başarı amaçlanıyor. Bugün sergilenen bilimsel projelerle birlikte MEGA’nın ne derece değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri sergi alanında öğrencilerin hazırladığı projeleri incelerken, bilimsel deneylerin gerçekleştirildiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

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