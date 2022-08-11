Geçmişten Geleceğe Bilecik-Söğüt kültür turları başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından “Geçmişten Geleceğe Selçuklu’dan Söğüt” temasıyla düzenlenen Bilecik-Söğüt kültür turlarında ilk günün etabı tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Bilecik-Söğüt Kültür Turları’nda yeni etabın ilk turu gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Konya’dan hareket eden ilk kafile gün boyu Bilecik ve Söğüt’ün tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde gördükten sonra akşam yine YHT ile Konya’ya dönüş yaptı. Turun ilk etabına katılanlar geziden duydukları memnuniyeti paylaştıkları fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. Kültür gezisi çerçevesinde Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabristanını da ziyaret etti. Ecdadın zengin mirasına yerinde şahitlik eden katılımcılar gezi boyunca Padişahlar Tarih Şeridi, Orhan Gazi Cami, Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik Türbesi, Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit, Söğüt Ulu Cami ve Pelitözü Göleti de ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi “Geçmişten Geleceğe-Selçuklu’dan Söğüt’e Kültür Turları” çerçevesinde 10 Eylül tarihine kadar her gün YHT ile Konya’dan Bilecik ve Söğüt’e günü birlik ziyaret düzenleyecek. Toplamda bin 200 vatandaşın faydalanacağı etkinlikler 40’ar kişilik kadın, erkek ve evli çift gruplar halinde devam edecek. Sabah 06.50’de YHT ile Konya Tren Garından Bilecik’e hareket edecek olan kafileler Bilecik ve Söğüt’te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turunun ardından yine aynı günün akşamında yüksek hızlı tren ile Konya’ya dönüş gerçekleştirecek.

“Bilecik- Söğüt gezimiz ecdadımızın mirasına ışık tutacak”

Geçmişten Geleceğe-Selçuklu’dan Söğüt’e Kültür Turları’nın yeni etabını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tarihi ve kültürel gezimiz olan Bilecik Turunun yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ecdadımızın mirasına ışık tutacak olan gezinin ilk turunu tamamladık. Belediyemizin kültürümüzü daha yakından tanıma adına gelenek haline getirdiği bu gezimizden tüm katılımcılarımızın memnun kalacağına inanıyorum. Bilecik ve Söğüt turumuza katılacak olan tüm hemşehrilerimizde önemli bir anı bırakacak olan bu gezimizin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.