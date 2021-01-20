Fabrika trafosunda çıkan yangın korkuttu

Konya’da bir otomotiv yedek parça fabrikasının trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Vali İhsan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasındaki trafoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan alev çıktığını gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafodaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.