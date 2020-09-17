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Esrarla yakalandı serbest kaldı

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE, 4 GRAM ESRARLA YAKALANAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI.

KONYA 17.09.2020, 14:30
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Esrarla yakalandı serbest kaldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 gram esrarla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde yaptıkları aramada 4 gr esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.P. (19) isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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