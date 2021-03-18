Ereğli’de 18 Mart Şehitleri Anma programı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Ereğli Şehitlik Anıtında düzenlenen programa, Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanvekili Mahmut Altınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitliğe çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören, günün anlam ve önemi hakkında konuşmanın yapılmasının ardından dua okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile sona erdi.