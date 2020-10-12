Dünyaca ünlü müzisyen Yamamoto, Hüyük Belediyesi’ni ziyaret etti
“HARRY POTTER”, “ONE DAY” VE “BEL AMİ” GİBİ DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN FİLMLERDE BESTECİ VE ARANJÖR OLARAK GÖREV YAPAN DÜNYACA TANINMIŞ KOMPOZİTÖR YOUKİ YAMAMOTO, GELDİĞİ KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE HÜYÜK BELEDİYESİNİ DE ZİYARET ETTİ.
“Harry Potter”, “One Day” ve “Bel Ami” gibi dünya çapında ses getiren filmlerde besteci ve aranjör olarak görev yapan dünyaca tanınmış kompozitör Youki Yamamoto, geldiği Konya’nın Hüyük ilçesinde Hüyük Belediyesini de ziyaret etti.
Sanatçı Yamamoto, Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyareti sonrasında Film Yönetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reis Çelik ve Hüyüklü yönetmen Atalay Taşdiken ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’i de ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol’un da hazır bulunduğu ziyarette, Belediye Başkanı Çiğdem ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek makamında kabul ettiği misafirlerine çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette, sinema dünyası da konuşulurken, film yapımcısı Yamamoto pandemi sürecinde Londra ve diğer ülkelerde yaşanan mesleki süreci anlattı.
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2