Beyşehir’deki fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİNİN KATILDIĞI VE "EN GÜZELİ EN TEMİZ BEYŞEHİR" SLOGANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN "ESKİ HALİ, YANİ HALİ" FOTOĞRAF YARIŞMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, çevre gönüllülerinin katıldığı ve "En güzeli en temiz Beyşehir" sloganıyla gerçekleştirilen "Eski hali, yani hali" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığından yapılan açıklamada, Beyşehir Fotoğraf Kulübü’nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilemeye layık bulunan eserlerin jüri tarafından belirlendiği bildirildi. Açıklamada, yarışmada birinciliği ’balıkçılar’ grubundan İbrahim Erdoğan, ikinciliği ’doğa gelecektir’ grubundan Mehmet Ulvi Ulaş’ın, üçüncülüğü ’temiz kadraj’ grubundan İsmail Çeşmeci, dördüncülüğü ’okçular’ grubundan Yasin Akbulut’un ve beşinciliği ise ’seyyahlar’ grubundan Fatih Kızılkaya’nın elde ettiği, 17 eserin ise jüri tarafından sergilemeye layık görüldüğü kaydedildi. Fotoğraf yarışmasında derece ve sergileme alan katılımcılara ödüllerinin önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verileceği belirtildi. Yarışmada birinci olan eser 2 bin 500, ikinci olan eser bin 500, üçüncü olan eser bin, dördüncü olan eser 750, beşinci olan eserin sahibi ise 750 liralık para ödülünün sahibi oldu. Sergileme kazanan katılımcılara da 100’er lira para ödülü verilecek.
Proje kapsamında, düzenlenen ve bir ay süren çevre temizliği kampanyasına dahil olan çevre gönüllüleri, ilçenin ormanlık ve koru alanları, mesire alanları, göl kıyıları, yol kenarları vb. gibi insan eliyle kirletilen yerlerde çevre temizliği yapmış, fotoğraf yarışması da yürütülen bu çalışmaları konu almıştı.
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