Beyşehir’de Muhtarlar Günü kutlandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe protokolü Anıt Meydanındaki çelenk sunma töreninde bir araya geldi. Beyşehir Birlik Muhtarlar Birliği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Öğretmenevi Toplantı salonunda devam etti.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, muhtarlık müessesinin aslında tanımı devlet ile millet arasındaki köprü olduğunu belirterek, bu günü meslektaşlarına armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Elimiz, kolumuz, gözümüz ve kulağımızsınız”

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de yaptığı konuşmada, “Yine başımız sıkışınca elimiz, kolumuz, gözümüz ve kulağımızsınız. Bunu ezbere söylemiyoruz. Bir ihtiyaç sahibi varsa işbirliğini yine muhtarla yapıyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlar muhtar esaslı çalışır. Yine muhtar arkadaşlarımız köydeki asayiş güvenliği sağlamasına yaptıkları katkılar... Muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar günü kutlu olsun” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, muhtarların gününü kutlayarak, muhtarlık müessesesinin devletle millet arasında birer köprü olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ilçede görev yapan ve programa katılan muhtarlara hediye verildi.