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Beyşehir’de hem maaşlı hem de sigortalı çıraklık dönemi başlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, düzenlenen toplantıda mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ve yeni dönem uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

KONYA 29.01.2022, 12:00
Beyşehir’de hem maaşlı hem de sigortalı çıraklık dönemi başlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, düzenlenen toplantıda mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ve yeni dönem uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Beyşehir Öğretmenevi Toplantı Salonu’ndaki toplantıda Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, mesleki eğitim veren okul ve merkezlerin müdürleri ile bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’un yanı sıra bazı meslek odalarının başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Özdemir, mesleki eğitimin en az örgün eğitim kadar çok önemli olduğunu ve daha da cazip hale getirilmesi halinde velilerin de çocuklarının gönül rahatlığıyla bu alanda öğrenim görmesini tercih edebileceğini belirtti.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk da, yürürlüğe giren yeni değişikliklere ilişkin yaptığı sunumunda, 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilen değişiklikle istihdama dahil olabilecek öğrencilerden 9’uncu sınıftan itibaren bir işletmenin, yanına bir çırak alması halinde hem devletin sigortasını hem de asgari ücretin üçte biri kadar maaş ödemesi yapacağını belirtti. Yasadaki en önemli değişikliğin bu olduğunun altını çizen Konuk, artık bir işletmenin asgari ücretli bir kişi çalıştıracağı yerde herhangi bir ücret ödemeden çok sayıda çırağı bünyesinde istihdam edebileceğini vurguladı. Bu sistemin Beyşehir’de nasıl çalıştırılacağına yönelik olarak da sunumunda bilgiler veren Konuk, bakanlığın uygulamalarıyla beraber Beyşehir’de de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışma başlattıklarını belirtti.

Beyşehir’de Mesleki Eğitim Merkezi’nin 1 tane olduğunu ancak ilçede bulunan mesleki eğitim veren okullara alanlarına göre mesleki eğitim merkezi onayının da alındığını vurgulayan Konuk, “Beyşehir’de artık tüm meslek liselerimizin içerisinde eski adıyla çıraklık eğitimi, yeni adıyla mesleki eğitim merkezlerimizi açmış olduk” dedi.

Konuk, ortaokul mezunlarının, lisede devamsızlıktan kalanlar ile açık lisede öğrenim görenler için merkezi eğitime kayıt olabilmek için çok kısa bir süre kaldığını da hatırlatarak, “Bu tarihi ve önemli fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptırmayan yahut kayıt yaptırıp liseye devam etmeyen ara sınıflar da dahil herkese bir imkan tanımıştır. Bu durumda olanlar 4 Şubat 2022 tarihine kadar bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (meslek lisesine) kayıt olursa, bugüne kadar devam etmiş sayılacak. Sigortası yapılacak ve her ay devlet bu öğrencilere bin 276 lira ücret verecektir. Yaş şartı aranmaksızın bu durumda olanların ayrıntılı bilgi almak için ve kayıt yaptırmak üzere en yakın Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine (meslek liselerine) başvurmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Konuk, mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren bazı kanunlarla değişiklik yapılmasına dair yürürlüğe giren kanunda; mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin üçte biri kadar ücretin artık devlet tarafından ödenmesi ile birlikte, 3. sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücretin de asgari ücretin üçte birinden asgari ücretin yarısına yükseltildiğini de vurgulayarak, “Bu ücretin tamamı da devletimiz tarafından ödenecek. Bir diğer önemli değişiklikle ise, ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda bakanlığımız tarafından açılan iş pedagoji kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi de verilebilecektir” diye konuştu.

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