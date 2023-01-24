Beyşehir’de çiftçi eğitim toplantıları sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilen çiftçi eğitim toplantıları sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen toplantılarda dış mahallelerde zirai faaliyet gösteren çiftçilerle bir araya geliniyor. Düzenlenen seminerlerin son adresi Sadıkhacı ve Karabayat mahalleleri oldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile kurumda görevli teknik personel tarafından mahalle sakini çiftçilere bitki hastalıkları ve zararlılar, tarımsal desteklemeler ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi. İlçede hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişi ve değerlendirmelerin de yapıldığı toplantılarda üreticiler tarafından yöneltilen sorular da cevaplandırıldı. Müdür Hüseyin Özver, toplantılara katılan tüm çiftçilere teşekkür ederken çiftçi eğitim toplantılarının devam edeceğini kaydetti.