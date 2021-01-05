Başkan Okka: "Konya, ihracatta rekor tazeledi"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2020 yılının ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Ömer Faruk Okka, “TİM’in açıklamış olduğu verilere göre, Türkiye 2020 yılında, 169,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştır. 2020 yılının Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçmiştir. Konya, Aralık ayında yüzde 35 artışla 237,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla 2020’de yıllık ihracatını 2 milyar 185 milyon dolara çıkaran şehrimiz, 2019 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8,28 oranında artış sağlamıştır. Konya Türkiye’nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,40 oranında yükselterek, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller sıralamasında 11’inci sıraya yükselmiştir. Her yıl bir önceki yılın rekorunu kırmaya sürdüren şehrimizin sanayici ve iş adamları, Pandeminin etkisiyle dünya ülkelerinin ekonomilerin ve ticaretin daraldığı 2020 yılında, canla başla çalışmaya devam etmiştir. Ülkemiz ve şehrimiz, 2021 yılında daha da hızlı bir ivme yakalayarak, 2021 yılında İhracat artışını sürdürecek ve ekonomimiz daha da canlanacaktır. Her yıl ülke ekonomisine ciddi katkı veren Konya, 2021 yılında iller arasındaki sıralamasında ilk 10’a girecektir. Bunun için ülkesi ve şehri için canını dişine takarak durmadan ve yorulmadan çalışan, tüm sanayicilerimizi, işadamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.