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Başkan Kılca: “Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başarıyla sonuçlanan karla mücadele çalışmalarına bu yıl da iş makineleri ve tüm ekipleriyle hazır.

KONYA 11.01.2021, 14:06
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Başkan Kılca: “Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başarıyla sonuçlanan karla mücadele çalışmalarına bu yıl da iş makineleri ve tüm ekipleriyle hazır.

Havaların soğumasıyla birlikte Karatay Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamlarının sekteye uğramaması için düğmeye bastı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Karataylıların rahat bir kış geçirmeleri için kışla mücadele çalışmalarına yönelik gerekli bütün tedbirlerini aldı ve hazırlıklar tamamlandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe merkezinde ve merkeze uzak tüm mahallelerde oluşabilecek kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğu kaydederek Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bütün ekiplerinin kar ve buzlanmaya karşı konuşlandırıldığını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “Kış ve kar yağışı, korku ve çile değil; görsel olarak bir güzellik ve doğanın bir gereğidir. Karatay Belediyesi olarak her yıl artan tecrübe, iş ve araç gücümüzle Karataylı hemşerilerimize karla mücadele çalışmalarımızla içlerinin rahat olmasını söylüyoruz. Özellikle kış aylarında kar yağışlarının çileye dönüştüğü günleri geride bırakarak vatandaşlarımıza sadece beyaz örtünün tadını çıkarabilecekleri hizmetler sunuyoruz. Karatay’da inşallah aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan güzel bir kış mevsimi geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizler hazırız, tüm ekiplerimizle kışı karşılıyoruz”

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin kış ayları boyunca ilçe merkezinde ve merkeze uzak bütün mahallelerimizde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda olacaklarının altını çizen Hasan Kılca, “35 kamyon, 4 adet kar küreme ve tuz serme aracı, 5 adet kar küreme aracı, 2 adet solüsyon aracı, 10 greyder, 8 Loder, 6 Beko Loder, 5 mini Loder olmak üzere toplamda 70 aracımız ve 175 personelimizle kış boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Yine 200 ton tuz ve 150 ton buz çözücü-önleyici solüsyonumuz hazır. Amacımız, yağışların ilçemizi olumsuz etkilememesi ve hemşehrilerimizin rahat bir kış geçirmesine katkı sunmak. Karatay Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

“Karatay belediyesi 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde”

Kış ile ilgili bütün çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Kılca, merkezde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerde de vatandaşların mağdur olmamalı için aynı hassasiyeti göstereceklerinin altını çizdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı olarak çalışacak ekiplerin meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edeceğini ifade ederek vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 0 332 350 13 13 nolu hattın yanı sıra 0 532 323 40 30 nolu Whatsapp hattından ilgili birimlere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de yıl boyunca olduğu gibi kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ağaçlarda aşırı kar birikmesinden kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ağaçları budadı.
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