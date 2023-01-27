Başkan Kılca: “Projelerimiz ortak akılla hayata geçiyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ı ortak akılla yöneterek ilçenin ve hemşehrilerinin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği Cuma Buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Hasan Kılca, bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi’ni ziyaret ederek Şehiristan Camii’ndeki Cuma namazının ardından vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Kılca’ya AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, Karatay Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkam Alemdar ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

“Projelerimiz ortak akılla hayata geçiyor”

Mahalle ziyaretlerinin ve Karatay’da gelenekselleşen Cuma Buluşmalarının birlik, beraberlik ile kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine vesile olduğunu aktaran Hasan Kılca, “Bu buluşmalar sayesinde hem çalışmalarımızı birinci ağızdan hemşehrilerimize anlatma fırsatı buluyoruz ve projelerimizi buna göre zaman zaman yeniden şekillendiriyoruz hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanı elde etmiş oluyoruz. Bu düşünceyle Cuma Buluşmalarını ve mahalle ziyaretlerini ayrıca önemsiyoruz" dedi.

İlçede hayata geçirdikleri tüm proje ve yatırımların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçeğe dönüştüğünü belirten Kılca, “Karatayımız’ın dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hizmetlerimizin ortaya çıkardığı sonuçları hem de ihtiyaçları bölge sakinleriyle istişare ediyoruz. Cuma Buluşmaları ile hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ve Cuma Buluşmalarımız oldukça verimli geçiyor, güzel öneriler alıyoruz, eksiklikler varsa onları gidermek için ekiplerimize talimat veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorun ve isteklerini yerinde öğrenip, çözüme kavuşturuyoruz. Bu tür ziyaretler vesilesiyle yatırımlarımızın sayısını hep birlikte artırıyoruz. Amacımız ilçemizi ortak akılla yöneterek Karatayımız’ın yaşam kalitesini yükseltmek” diye konuştu.