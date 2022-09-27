Başkan Hasan Kılca, pazarcı esnafıyla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mengene Mahallesini ziyaret ederek mahallede kurulan semt pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mengene Semt Pazar yerini ziyaret ederek esnafla buluştu. Başkan Hasan Kılca, Başkan Yardımcıları Osman Ciğer, Mehmet Toknal, Mustafa Yaylacı ve Mehmet Eğin ile AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç; esnaf ziyareti öncesinde Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek ile bir araya geldi.

“Modern kapalı pazar marketlerimizin sayısını arttırıyoruz”

Kapalı pazar market uygulamalarıyla vatandaşa ve pazarcı esnafına çok daha nezih, modern ortamlarda hizmet verdiklerini belirten Başkan Kılca, yakın zamanda açılışlarını yaptıkları Kalenderhane ve Büyüksinan Pazar Marketlerle de vatandaşın ve pazarcı esnafının konforlu alışverişine katkı sağladıklarını ifade etti. İlçede modern kapalı pazar marketlerinin sayısını arttırdıklarını söyleyen Başkan Kılca, “Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe hedefi, ortak akıl anlayışıyla hareket ederek ilçemize katkı sunmaya devam ediyoruz. Sık sık pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hem alışveriş yapan hemşehrilerimizi hem de pazarcı esnafımızı yerinde dinliyoruz. Hemşehrilerimizi daha modern ve kaliteli ortamlarda alış verişlerini yapmaları için Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz. Esnaflarımızın her zaman yanında ve hizmetindeyiz” dedi.

Konya Pazarcılar Odası Başkanı Murat Petek ise, Karatay’a kazandırılan modern kapalı pazar marketler için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Murat Petek ayrıca, Başkan Hasan Kılca’nın her zaman pazarcı esnafının yanında olduğunu sözlerine ekledi.