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Başkan Altay, şeker pancarı fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şeker pancarı alım fiyatının 420 liraya yükseltilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, fiyatların tüm çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

KONYA 16.09.2021, 17:45
Başkan Altay, şeker pancarı fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şeker pancarı alım fiyatının 420 liraya yükseltilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, fiyatların tüm çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şeker pancarı alım fiyatının artırılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Konya’nın sürekli artan üretimi ve iş gücüyle Türkiye’nin önemli gıda ve tarım şehirlerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Başkan Altay, tarımsal desteklerle çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi. Başkan Altay, “Şeker pancarı alım fiyatının 420 liraya yükseltilmesi çiftçimiz adına sevindirici bir haber olmuştur. Her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanında olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Yüzde 25’lik artış çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Allah, bereketini artırsın” ifadelerini kullandı.

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