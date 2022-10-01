Başkan Altay: “Konya İtfaiyesi Dünyaya model çalışmalar yapıyor”

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 308. yılı dolayısıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı ve Tatbikatı” düzenledi. Gürcistanlı itfaiyecilere eğitimlerin verildiği ve nefes kesen tatbikatın yapıldığı programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiğimiz her alanda öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bu manada Konya İtfaiyesi de sadece Türkiye’ye değil, dünyaya model bir çalışmalar yapıyor” dedi.

Uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğinde farklı ülkelerde itfaiyeci eğitimlerine devam ediyor. İtfaiye Teşkilatı’nın 308. yılı dolayısıyla düzenlenen “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı ve Tatbikatı” Konya İtfaiye Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitim programında; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, ilk yardım ve iş güvenliği konularında teorik eğitimler verilerek uzman eğitmenlerin gözetiminde bir de tatbikat gerçekleştirildi.

“İtfaiyeciler Haftasını tüm kalbimizle kutluyoruz”

Gürcistan İtfaiye Kurtarma Birlikleri Departmanı Genel İdare Müdürü Beka Davitaşvili, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİKA’ya verdikleri eğitim dolayısıyla teşekkür ederek, “Bugün sizlerle burada bulunmak bizim için büyük bir onurdur. Gürcistan İtfaiye Teşkilatı adına Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’na yardımları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Konya İtfaiyesi’ne, yöneticilerine, çalışanlarına, bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşmak için zaman ayıran tüm eğitmenlere teşekkür ediyorum. İtfaiye Haftamızı tüm kalbimizle kutluyoruz. Bu güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Burada edindiğimiz bilgileri, ülkemizde kullanacağız” dedi.

“Tecrübemizi gönül coğrafyamızla paylaşıyoruz”

TİKA Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı Koordinatörü Dr. Onur Yaşar, TİKA Başkanlığı olarak 5 kıtada, 170’ten fazla ülkede projeler gerçekleştiklerine dikkat çekerek, “Afet ve acil durum müdahaleleri eğitim programı çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımız ile birlikte geliştirmiş olduğumuz itfaiye eğitim modüllerini bugüne kadar 7 farklı ülkede gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bugün de burada Gürcistan’dan misafirimiz olan itfaiye teşkilatının değerli mensuplarının eğitimlerini İtfaiye Haftası içerisinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle doğrudan insan hayatına dokunan, hayat kurtarmaya, can kurtarmaya yönelik destek veren başından beri Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’mızın kıymetli personeline bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“İtfaiye, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla her zaman öncü”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da İtfaiye Haftası’nı kutlayarak sözlerine başladı. Tüm itfaiyecilere sağlık dolu bir ömür dileyen Başkan Altay, “TİKA temsilcimizin söylediği gibi itfaiyecilerimiz yeri geldiğinde başkalarının canını ve malını kurtarmak için hiç gözlerini kırpmadan adeta alevlerle mücadele ediyorlar. Bu çok kutsal bir iş. Onun için hepinize sağlık dolu, kazasız belasız uzun bir görev süresi temenni ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiğimiz her alanda öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bu manada Konya İtfaiyesi de sadece Türkiye’ye değil; dünyaya model çalışmalar yapıyor. Burada Uluslararası İtfaiye Merkezi’mizde TİKA ile birlikte yurt dışından gelen misafirlerimize, itfaiyecilerimize edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi aktarıyoruz. Bugüne kadar çok başarılı bir şekilde bu süreç devam etti. İnşallah bundan sonra da koordinasyonumuzu artırarak diğer ülkelerin itfaiyelerine de bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Konya İtfaiyesi güçlendiriliyor”

Tüm bu eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ekipman ve yeni personelle Konya İtfaiyesini güçlendirmeye devam ettiklerine vurgu yapan Başkan Altay, cümlelerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “Konya İtfaiye teşkilatını hem ekipman manasında hem de personel manasında yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız bize güç veriyor ve en modern ekipmanla onları donatmaya da gayret ediyoruz. Ayrıca hem ilçelerimize hem şehir merkezimize yeni ve modern itfaiye binaları kazandırarak en hızlı şekilde yangınlara müdahale etmeyle ilgili bir stratejinin parça parça hayata geçtiğine şahitlik ediyoruz. Tüm dünyadaki itfaiyecilerin İtfaiye Günü’nü kutluyorum. Tekrar eğitim için şehrimizde bulunan Gürcistan’dan gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin diye temenni ediyorum. TİKA temsilcimizin şahsında TİKA Başkanımıza ve tüm heyete teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda gerçekleşen tatbikat nefesleri keserken; eğitim alan personele sertifikaları takdim edildi. Programa Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Konya Havalimanı Müdürü Abubekir Özcan, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölüm başkanları ve öğretim üyeleri katıldı.