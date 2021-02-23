banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!
Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
banner448

Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları belirlemesine fırsat verdi"

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanlık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 2020’nin her şeye rağmen şehirlerin yeni yol haritaları çizmeleri gerektiğini anlatan önemli bir yıl olduğunu söyledi.

KONYA 23.02.2021, 13:47
3
Başkan Altay: "2020 şehirlerin yeni yol haritaları belirlemesine fırsat verdi"

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanlık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 2020’nin her şeye rağmen şehirlerin yeni yol haritaları çizmeleri gerektiğini anlatan önemli bir yıl olduğunu söyledi.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanlık Toplantısı’na katıldı. Başkan Altay, video konferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıda konuşmasına hayatını kaybeden UCLG eski başkanlarından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Başkan Altay, “Kadir Topbaş’ın hem ülkemize hem de UCLG’ye çok büyük emekleri oldu. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

2020 yılının herkesin hayatında önemli değişiklikler ortaya koyduğu çok zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Altay, her şeye rağmen bu zorluğun şehirler için yeni öğretiler, yeni kazanımlar ve şehirler için yeni bir yol haritası çizmeleri gerektiğini anlatan bir yıl olduğunu kaydetti.

"Merkezi hükümetle ve bölgesel yönetimlerle işbirliğini mutlaka artırmalıyız"

Yerel yöneticilerin merkezi hükümetle ve bölgesel yönetimlerle işbirliklerini mutlaka artırmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Şehirlerimizde yaşayan insanların özellikle sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimini sorunsuz bir şekilde sağlamamız gerektiğini pandemi süreci hepimize öğretmiş oldu. Ayrıca bu yıl hepimiz normalde hayatını devam ettiren insanların yoksullukla tanıştıklarını ve herkesin çok büyük bir sosyal desteğe ihtiyacı olduğuna şahitlik ettik. Yerel yönetimler olarak da merkezi yönetimlerle işbirliği içerisinde bu insanların pandemi sürecinde gelirlerinin artırılması ve asgari yaşam standartlarının sağlanması için birçok sosyal yardım desteğinde bulunduk” diye konuştu.

"Gelecekteki en büyük sorunlar gıda ve su güvenliği"

Şehirlerin gelecekteki en büyük sorunlarından birisinin de gıda ve su güvenliği olduğuna vurgu yapan Başkan Altay, “Bununla ilgili de mutlaka hep birlikte çalışmalar yapmamız gerekiyor. Gıda güvenliğini sağlamanın bir yolu da şehirlerimizde kırsal bölgede yaşayan insanların hayvansal ve tarımsal üretiminin artırılmasıyla ilgili destekler sağlamak. Bu, hem şehirlere olan göçü azaltacak hem de gıda güvenliğini sağlam hale getirirken kırsalda yaşayan insanlarımızın gelir seviyelerini artıracak” ifadelerini kullandı.

"Dijital dönüşümle ilgili çalışmalar yürütmeliyiz"

Başkan Altay, “Bugün dijital imkanları kullanarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz ve buna bağlı olarak da şehirlerimizde dijital dönüşümle ilgili hepimizin bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Ayrıca dijital haklar konusunda insanların hem erişiminin hem de güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Pandemiden öğrendiğimiz önemli bir konu da ulaşım ve mobilite ile ilgili yapmamız gerekenler. Çünkü toplu ulaşımın ne kadar zor olduğunu, insanların mobilitesinin ne kadar önemli olduğunu; bisiklet, scooter, motosiklet kullanımının hem sağlık hem trafik açısından ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahitlik ettik” şeklinde konuştu.

"İklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili BM nezdinde çalışması yapılması gerekiyor"

Bu yıl özellikle iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Şehirler inşa ediyoruz ama şehirlerimizin geleceği insanlığın geleceği dünyamızın geleceği iklim değişikliği konusunda hepimizin alacağı sorumluluğa bağlı olarak gelecekte nereye gideceğimizi belirleyecek. Bu konuda hepimizin mutlaka sorumluluk alması gerekiyor. Ayrıca UCLG’nin temel felsefesi olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizle ilgili de şehirlerimizin bugüne kadar neler yaptığını mutlaka raporlamamız ve bundan sonra yol haritasında güncellememiz gerekiyor” diye konuştu.

Son olarak Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile BM konusunda yaptıkları görüşmeyi sıkı şekilde takip etmelerinin önemine değinen Başkan Altay, “UCLG’nin en önemli hedeflerinden olan BM Genel Kurulu’nda gözlemci statüsü elde etmek bu problemlerimizin çözümü için çok önemli bir noktadır. Toplantıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı hepimiz için çok daha mutlu ve güzel geçer” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıya katılan birlik üyeleri hayatını kaybeden UCLG eski başkanlarından ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş’ı UCLG ve İstanbul için önemli çalışmalar yaptığını belirterek rahmetle andı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19