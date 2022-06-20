Başkan Altay: “13 bin 500 kapasiteli yeni hayvan pazarımız sektöre hayırlı olsun"

Konya Büyükşehir Belediyesinin Meram Boruktolu Mahallesi’ne taşıdığı hayvan pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan hayvan pazarı yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımda ve hayvancılıkta Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden olan Konya’nın her alanda gelişmesine ve kalkınmasına yönelik önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede yıllardır Adana Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri’ni, yeni yeri olan Meram Boruktolu Mahallesine taşıma sürecinin tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Tesisimiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. İç Anadolu bölgesinin en büyük ve modern canlı hayvan pazarını Konya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektöre önemli katkı sağlayacak tesisin tüm besicilerimiz, üreticilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

3 bin 500 büyükbaş ve 10 bin küçükbaş olmak üzere toplam 13 bin 500 hayvan kapasitesine sahip tesiste ayrıca depolama, ahır ve karantina merkezi, sosyal tesisler, araç otoparkı ve TIR parkları ile misafirlerine Kurban Bayramı süresince hizmet verecek.