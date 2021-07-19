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Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kurban Bayramı öncesi Akşehir Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

KONYA 19.07.2021, 16:19
Başkan Akkaya hayvan pazarında alışveriş yapanlarla buluştu
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kurban Bayramı öncesi Akşehir Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Güvenli bir ortamda alışveriş yapılması için zabıta ekiplerince hayvan pazarında denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığını ifade eden Başkan Salih Akkaya, ayrıca maske, mesafe ve hijyen kuralının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Hayvan pazarını gezen Başkan Akkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini de dinledi. Salih Akkaya, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili de bilgi aldı. Hayvan pazarı esnafı ve vatandaşlar, pazar alanında yapılan düzenleme ve temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Akşehir Belediyesi tarafından pazar yerinde satıcı ve alıcıların kullanması amacıyla el dezenfekte noktaları da oluşturuldu.

Başkan Akkaya’nın hayvan pazarı ziyaretine; Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Veysel Ayçiçek de eşlik etti.
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