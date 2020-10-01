Akşehir’de sinema filmi çekimleri başladı
KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE, ‘AGA’ İSİMLİ SİNEMA FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI.
Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Aga’ isimli sinema filminin çekimleri başladı.
Akşehir ilçesi ve çevre yerleşim yerlerinde gerçekleşecek ‘Aga’ isimli sinema filminin çekimleri başladı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkında başlayan çekimlerin ilk sahnesinde İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yönetmen koltuğuna oturdu. Bir aile hikayesini anlatacak filmde, yaşadıkları köyde çobanlık yaparak geçinen üç erkek kardeşin birbirleriyle olan rekabeti ele alınıyor.
Uygulayıcı yapımcılığını Ayhan Şen’in, yapımcılığını ve yönetmenliğini Akşehirli Mevlüt Taşcı’nın üstlendiği sinema filmi çekimleri Akşehir, Tuzlukçu, Çeltik, Yunak ve Ilgın ilçeleri ile bu ilçelere bağlı bazı mahallelerde yapılacak.
Akşehir Belediyesinin de destek verdiği filmin ilçe tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.
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