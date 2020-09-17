Akşehir’de istişare toplantısı
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ORHAN ERDEM, AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SALİH AKKAYA, İLE BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF ODALARININ BAŞKANLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ile birlikte ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları ile istişare toplantısı düzenledi.
Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Akkaya, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek bir sunum gerçekleştirdi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’de katılımları için tüm oda başkanlarına teşekkür ederek, kıyı kenar çizgisi sorunu ile ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis’in açılması ile bu kanunu meclise sunacaklarını belirtti. Akşehir’de yeniden yapılacak olan 9 okulunda TOKİ tarafından ihale sürecinin başlatılmış olduğunun müjdesini veren Milletvekili Erdem, hükümet tarafından Akşehir’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından oda başkanlarının istek, talep ve görüşlerini dinleyen Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya, soruları da yanıtladı.
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