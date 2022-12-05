Akşehir’de Engelliler Günü etkinlikleri

konya’nın Akşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde özel bir program düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezindeki programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, kurum ve daire müdürleri ile engelli öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Programda; Akşehir Bahçelievler Ortaokulu Müdürü Fatih Koca tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından ilçe genelindeki okulların özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri tarafından hazırlanan şovlar ve dans gösterileri sunuldu. Öğrencilerin okuduğu şiirler, dans şovları ve gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. İzleyicilerden gelen alkışlarla mutlu olan engelli öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden ilçe protokolü daha sonra programı hazırlayan öğretmenler ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.