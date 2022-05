Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilere yönelik olarak “Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da” projesini başlattı. Proje ile 15 bin öğrenci ecdadını hem tiyatroyla hem de okuyarak tanıyacak.

Karatay Belediyesi, ilçede eğitim gören ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da” projesini hayata geçirdi. Projeden 15 bin ilkokul öğrencisi faydalanacak. Söz konusu proje çerçevesinde aralarında Piri Reis, Ali Kuşçu, Kaşgarlı Mahmud, El Cezeri, Akşemseddin, İbn-i Sina, Hezarfen Ahmet Çelebi, Oktay Sinanoğlu ve Fuat Sezgin gibi dünyada iz bırakmış 10 ismin hayatları ile insanlığa olan katkılarını anlatan 10 kitaplık setler, 15 bin öğrenciye dağıtılacak. Yine 15 bin ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencisi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin sonuna kadar dağıtılan kitaplardaki 10 ilim ve bilim insanını konu alan bir de tiyatro oyunuyla buluşacak. 13 gün devam edecek ve toplamda 25 gösterim yapılacak tiyatro oyununu toplamda 15 bin öğrenci izleyecek. Projeye dair tüm detaylar ve bilgilendirmelerin yapılacağı ve hazırlanan kitap setine ait dijital ve sesli kitapların, animasyonların ve şahsiyetlerin anlatıldığı videolar ile çizim eğitimlerinin de yer aldığı kurumsal web sitesi www.tarihyazancocuklar.com olarak oluşturuldu. Web sitesi ziyaret edilerek projeye dair tüm bilgilere ve dokümana ulaşılabilecek. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 15 bin öğrenciye sunulan kitap setinde yer alan öncü şahsiyetleri tek tek ele alarak hayatlarına dair önemli noktaları öğrenciler için anlattı. Bu videolara da yine www.tarihyazancocuklar.com kurumsal web sayfası üzerinden erişilebilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni neslin insanlığa büyük fayda sağlamış bu önemli isimlerin çok daha iyi tanınması, anlaşılması ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan bu önemli projenin ayrıntılarını düzenlediği tanıtım programında kamuoyuyla paylaştı. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’ndaki programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emine Arslan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, Karatay’da görev yapan öğretmen ile öğrenciler katıldı. Tarih Yazan Çocuklar Projesi’ne büyük katkı sunan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de programa videolu mesaj göndererek projenin öneminden bahsetti ve projeyi hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

“Ecdadımızın insanlığa katkılarını anlatmak ve geleceğe aktarmak yaptıkları kadar önemlidir”

Bilim ve teknolojinin bugün geldiği seviyede asıl rolün batı kaynaklı olduğu gibi yanlış bir algının önüne geçilmesi, dahası bu yanlış kanının düzeltilmesi amacıyla “Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da” projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Yüzyıllardır olduğu gibi günümüzde de yaşamımızı kolaylaştıran birçok keşif, buluş ve yenilik; 8’inci yüzyıldan 14’üncü yüzyıla kadarki süreçte, hatta çok sonrasında bile Türk-İslam medeniyeti çıkışlı olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü bu coğrafyanın insanı tarihin hiçbir döneminde asla boş durmamış ve dönemlerinde dünyanın faydasına olacak büyük buluşları ve çalışmaları bütün insanlığın hizmetine sunmuşlardır. Bu toprakların insanı tarihi bulmuş, coğrafyayı kurmuştur. Eskiden tarih, hikayelerden ibarettir. İlk defa İbn-i Haldun Mukaddime’sinde tarihin bir hikaye ilmi olmadığını ve bütün insanların, milletlerin yaşayışlarını sebepleriyle, neticeleriyle inceleyen, bunların tahlilini yapan bir ilim olduğunu belirtmiştir ve ilk tarih kitabını yazmıştır. İlk defa coğrafya haritasını çizen yine bu coğrafyaların insanıdır. Yani matematikten tıbba, astronomiden coğrafya ve kimya’ya, biyoloji ve daha birçok alana kadar önemli sonuçlar elde eden bu coğrafyanın insanları; söz konusu çalışmalarıyla sınırları aşarak bunları insanlığın kullanımına sunmuşlardır. Türk-İslam medeniyetinin hakim olduğu topraklarda yüzlerce bilim insanı yetişmiş ve ortaya konan bilimsel faaliyetler, tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Az önce de ifade ettiğim gibi, bugün dahi gelişmekte olan teknolojinin birçok temel kaynağı; ecdadımızın ortaya koyduğu büyük buluşlar ve fikirlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla; ömrünü bilime, insanlığın sağlığı, huzuru ve rahatına adamış birbirinden kıymetli şahsiyetlerin günümüzde bilinmesi, tanıtılması ve geleceğe aktarılması ise bizce bu insanların yaptıkları derecede önemlidir” dedi.

“Ecdadımızdan ilham alarak nesillerimizle birlikte yürümekte kararlıyız”

Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ecdada bir borçlarının olduğunu aktararak bu borcu bir nebze de olsa ödeyebilmek adına projeyi Karatay’da hayata geçirdiklerini söyledi. Kılca, “Proje çerçevesinde; Piri Reis, Ali Kuşçu, Kaşgarlı Mahmud, El Cezeri, Akşemseddin, İbn-i Sina, Hezarfen Ahmet Çelebi, Oktay Sinanoğlu ve Fuat Sezgin gibi gönül coğrafyamızın evlatlarını ve yaptıkları çalışmaları anlatan Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da adlı kitapları ilçemizde 15 bin ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf tüm öğrenci kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Bununla yetinmiyoruz ve yine ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf tüm öğrencilerini 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin sonuna kadar dağıtacağımız kitaplardaki 10 ilim ve bilim insanını konu alan bir de tiyatro oyunuyla buluşturacağız. Hepinizi geleceğimizin ikbal ışığı, yarınlarımızın emanetçileri olarak görüyoruz. Her biriniz ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için çok değerlisiniz. Dolayısıyla belediye olarak eğitime yönelik yaptığımız her projenin siz kıymetli yavrularımızın geleceğine yapılmış yatırım olduğunun çok iyi bilincindeyiz. Yüklendiğimiz bu sorumlulukla, nesillerimize katkı sunmak ve ecdadımızdan ilham alarak sizlerle birlikte daha aydınlık yarınlara ve emin adımlarla yürümekte kararlıyız. Yarınlarımızın umudu olan sizler de inanıyorum ki tıpkı ecdadımız gibi insanlığa dokunacak nice çalışmalar yapacak, ülkemizi dünya sahnesinde hep bir adım öne taşıyacaksınız. Yeter ki geçmişimizden kopmayın ve yarınlarımıza emin adımlarla yürüyün. Bizler; her anınızda ve her adımınızda bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yolunuz ve istikametiniz doğruluktan, dürüstlükten, iyilikten ve en önemlisi de güzel ahlaktan ayrılmasın” ifadelerini kullandı.

Projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi’ne teşekkür eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, “Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da” projesinin alanında Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çekti. Seyit Ali Büyük, “Konya’mızda yapılan her iş çok kıymetli, önemli ve bereketli. Niyet halis ve nesillerimizi yetiştirme adına karşılıksız önemli bir gayret, bir iyilik hareketi bu. Tarih tekerrürden ibarettir deniyor. Tarih yazan çocuklar da Karatay’da. Kitapta örnek olarak gösterilen şahsiyetler de sizler gibi bir zamanlar çocuklardı ve büyük hedefleri vardı. Sizlerin de hedefleri büyük olması gerekiyor. Alanında Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmayı hayata geçiren Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum. Tarih yazan çocuklardan ilham alarak inşallah hep birlikte geleceğe imza atacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından proje çerçevesinde Piri Reis, Ali Kuşçu, Kaşgarlı Mahmud, El Cezeri, Akşemseddin, İbn-i Sina, Hezarfen Ahmet Çelebi, Oktay Sinanoğlu ve Fuat Sezgin’nin hayatları ile insanlığa yaptıkları katkıları konu alan kitapların dağıtımı yapıldı. “Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da” projesinin tanıtım programının son bölümünde ise dağıtılan kitaplardaki şahsiyetleri konu alan bir de tiyatro oyunu sahnelendi.