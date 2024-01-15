Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nu kullanarak pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini arttırmak istediklerini belirterek, sigortalı çalışan vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senede asgari prim ödeme gün sayısının 600'den 450 güne indirileceğini açıkladı. Teşvik sürelerinin uzatılabileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek olan ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile 31 Aralık 2026’ya uzatılabileceğini belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, Asgari Ücret Desteği'nin bu sene itibarıyla 700 liraya çıkarıldığını kaydetti.

