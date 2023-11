Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilere gitmeye devam ediyor. Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış lastiğinin kullanılmasını öneren lastikçi Osman Doğan, “1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması tüm ülke genelinde başlayacakken bazı illerimizde ise 25 Kasım'da başladı. Biz müşterilerimizden bu uygulama başlamadan önce gelmelerini rica ediyoruz, biran önce lastiklerini taktırmaları can ve mal kaybının önüne geçmek için. Kış lastiğinde fiyat, kalite ve marka olarak ebat ebat değişiklikler gösteriyor. Lastik fiyatları bin liradan 10 bin liraya kadar farklılık gösteriyor. Bu ürün yelpazesinde biz de müşterilerimize çeşit olarak hizmet veriyoruz çünkü her kesim sürücülerimiz geliyor” dedi.



“Kış lastiği illa kar yağacak sonra yolda kalmamak için kış lastiği takalım değil”

Kış lastiği kullanımının arttığını anlatan Osman Doğan, “Son zamanlarda müşterilerimizde 1 Aralık tarihinden önce gelme alışkanlığı oluştu. Eskisi gibi değil, biraz daha bilinçliler artık. Bunun nedeni ise kazalar. Kış lastiği illa kar yağacak sonra yolda kalmamak için kış lastiği takalım değil, hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmesiyle kış lastiğinin takılması gerekiyor. Bu süre zarfında da sürücülerimiz, daha erkenden geliyor ama kar yağınca da gelen müşterilerimiz oluyor” diye konuştu.



“Lastiği aracınıza taktıktan sonraki kullanım aşamasına göre en fazla 5 yıl sonra değişmeli”

Lastik alacakların ikinci el ürünlerde tarih kontrolünü yapmaları hususuna dikkat çeken Doğan, “Müşterilerimiz lastik alırken biraz da ücretine dikkat ediyor. Lastik ücretleri uygun, fiyat yelpazemiz var onlar da kendilerine göre ayarlıyor. Lastik almak isteyen müşterilerimizin dikkat etmesi gereken bazı konular var. Üretim tarihi deniliyor ama lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Sıfır lastik alırken o lastikler kullanılmadığı için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama lastiği aracınıza taktıktan sonraki kullanım aşamasına göre en fazla 5 yıl sonra değişmeli. Çünkü lastiklerimiz ister istemez yıpranıyor. İkinci el lastiklerde bir de şöyle bir durum var; ikinci el lastiği takıyor sürücü, kullanıyor daha sonra lastiğin kış aylarına uygunluğunu yitirdiği için araçlarda kayma, yol tutmama ve fren şikayetleri oluyor. Sıfır lastiği 2019 - 2020 model alıp kullanabilirler ama kullanılmış ikinci el tarih sorunu olan lastikleri önermiyoruz sağlıklı sürüş için. Lastik deyip geçmeyelim. Lastik insanın damarı gibi çok önemli aslında, 4 lastik üzerinde gidiyoruz. Bazen geliyor süratli gidiyoruz, manevra yapıyoruz, ani fren yaptığımız anlar olduğu için lastik gerçekten çok önemli. Lastiği en ön plana almamız lazım. Araçtaki önemli aksamlar arasında da lastik vardır” şeklinde konuştu.



“Kimse ihmal etmesin”

Kış lastiklerini araçlarında kullanan Mustafa Kuştaş, “İşimiz sürekli olarak ticari şartlarda olduğu için mecburuz. İlk önce canımız var araç içerisinde. Kendi canımızı düşünmesek bile karşı tarafın canı var. Bu mesele kural başladığı an değiştirilmesi gerekiyor. Kar, yağmur yağsın muhabbeti yok, hava sıcaklıkları düştüğünde sıfır lastiğimizi gelip taktırıyoruz. Kimse ihmal etmesin. İkinci el lastik hiç kullanmadık. Canımızın ve malımızın kıymetinden dolayı kesinlikle ikinci el lastik kullanmıyoruz” dedi.



“Daha sağlıklı olması için 2 yılda bir lastiğimizi değiştiriyoruz”

Lastik değişimine gelen Mustafa Genç, “Genellikle sıfır lastik kullanmayı tercih ediyoruz. Lastiğin ömrünün 5 yıl olduğunu biliyoruz daha sağlıklı olması için 2 yılda bir lastiğimizi değiştiriyoruz. Özen gösteriyorum, herkese de lastik değişimi ve bakımı konusunda tavsiye ederim. Kış lastiği kışın, yaz lastiği yaz aylarında kullanılması gerek. Manevradan sürüş konforuna kadar fark oluyor” diye konuştu.