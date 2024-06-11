“Seni anlayan tasarımlar” mottosuyla zamansız ve herkese uygun mobilyalar tasarlayan Kelebek Mobilya, bu yana herkese hitap eden ürünleriyle göze çarpıyor. Sıradanlığa meydan okuyan Kelebek Mobilya, trendlere uygun geniş renk kartelası ve özgün yaşam alanı detaylarıyla yeni koleksiyonlarını ön plana çıkartıyor. Babalar Günü’ne özel eşsiz hediye fırsatını müşteriyle buluşturan Kelebek, evlere konforlu bir rahatlık getiriyor.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından olan Kelebek Mobilya, babalar için özel ürettiği keyif koltuğuyla gönülleri fethediyor.

Babalara Özel Rahatlık Sunan “Salvador Baba Koltuğu”

Göz alıcı tasarımıyla kolaylık sağlayan Salvador Baba Koltuğu, babalara eşsiz bir televizyon izleme keyfi ve kitap okuma fırsatı sunuyor. Gündelik hayatta tüm yaşam alanlarının ihtiyacı haline gelen eşsiz tasarımlı koltuk, Kelebek şıklığıyla bir araya gelerek evlerin vazgeçilmez parçası oluyor. Kelebek Mobilya’nın tasarım ekibi tarafından özenle hazırlanan koltuk, ayrıcalıklı ve doğayla iç içe renk seçimi ve sade yapısıyla Kelebek kültürüne uygun şekilde dizayn ediliyor.

Ergonomik ve modüler tasarımlarıyla göze çarpan yenilikçi koltuk, iskelet destekli mekanizması sayesinde uzun ömürlü kullanım avantajına sahip. Kişiselleştirilmiş tarzı ve cep detayıyla ön plana çıkan Salvador, sünger yapısıyla hem dinlenmenin hem de rahatlığın zirvesine ulaştırıyor. Sırt, bel ve ayak kısımlarında yer alan özel dolgularıyla, maksimum seviyede vücut desteği sağlayarak zinde bir gün geçirme imkânı sunuyor. Yaşam alanlarına kazandırılan estetik konfor yeniliğiyle sıra dışı dinginlikle farkını göz önüne seriyor. Yırtılma, solma ve aşınmaya dayanıklı birinci kalite yumuşak kumaşıyla eşsiz bir doku deneyimi hazırlıyor. Fonksiyonel bir tasarıma sahip koltuk, keyifli vakit geçirme avantajını küçükten büyüğe evdeki herkesin ulaşmasını sağlıyor. Babalara eşsiz bir hediye seçeneği olan Salvador Baba Koltuğu, sadece Kelebek Mobilya tarafından satışa sunuluyor.