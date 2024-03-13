Keloğlan, "Ben suç makinesi değilim. Bir anlık psikolojik sıkıntı, öfke ve cinnet anıyla hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ailem, insan içine çıkamayacak duruma geldi" dedi. Mahkeme Başkanı Keloğlana "Ezber yapma. Düşünmeden içinden geçeni söyle" diye uyarıda bulundu.



Başakşehir’deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, seyirciye açık gerçekleştirildi. Duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvanseverler yoğunluk oluşturdu. Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde ki koridorda vatandaşlar izdiham oluşturdu.

"Katil İbrahim" sloganları atıldı

Kalabalık grup mahkeme koridorunda yoğunluk oluşturularak, "Katil İbrahim" şeklinde sloganlarıyla tepki gösterdi. Olaya polis ve çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

"Ben suç makinesi değilim"

Sanık İbrahim Keloğlan, duruşmada savunma yaptı. 8 Şubatta vermiş olduğu ifadeyi tekrar ettiğini söyleyerek, "Ben suç makinesi değilim. Bir anlık psikolojik sıkıntı, öfke ve cinnet anıyla hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım" dedi.

" Psikolojik destek alacağım "

Savunmasına devam eden Keloğlan, "8 Şubatta ki duruşmadan sonra haftalarca dağlık alanlarda kedi ve köpekleri besleyip, onlarla vakit geçirmek iyi geldi. Bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağım. Bu olayın bazı kişiler tarafından iftira atılarak düzenlendiğini düşünüyorum" Şeklinde konuştu.



"Ezber yapma"

Savunma yaptığı sırada Mahkeme Başkanı sanığa "Ezber yapma. Düşünmeden içinden geçeni söyle" dedi.

" Alacağım cezanın, yaşadıklarımın yanında bir önemi yok "

Sanık ailesinin insan içine çıkamadığını belirterek, "Bu olay sebebiyle tüm bilgilerim ele geçirildi. Ailem, insan içine çıkamayacak duruma geldi. Şu Anda alacağım cezanın bugüne kadar yaşadıklarımın yanında hiçbir önemi yok. Esasa ilişkin başka bir beyanım yoktur. Hakkımda verilecek tüm cezayı kabul ediyorum" İfadelerini kullandı.



"Psikolojik sıkıntı kendisini aklamak içindir"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı," Sanığın bahsettiği psikolojik sıkıntı kendisini aklamak içindir. Kendini savunamayacak durumda olan Eros'un, Can çekiştiği, 5 dakika boyunca kediyi tekmeleyip, kanını ayağıyla yeri silerek, bunu nefret suçuyla yaptığı görülmekte. Sanığın cezasız kalması kamuoyunu zedeleyecektir. Sanığın cezalandırılmaması bu suça teşkil edici ve yeni suçların ortaya çıkmaması için indirimsiz ve kaçma şüphesi olduğundan cezalandırılmasını ve tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.



"Tüm konuşmam üç buçuk dakika sürdü"

Beyanlarına devam eden müşteki avukatı "Tüm konuşmam üç buçuk dakika sürdü. Bu süre zarfında İbrahim Keloğlan, kediyi hala tekmeleye devam ediyordu. Bu hususun göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz. Sanığın evinde baktığı 'Venüs' isimli kedinin zarar göreceği tehlikesinden dolayı koruma altına alınmasına ve Tarım İl Müdürlüğüne ihbarda bulunmasını talep ediyoruz" Şeklinde konuştu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık “Beni tamamen yalnız bıraktılar. Söylediğim her şey gerçek bana yalan ve iftira atılıyor” dedi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mütalaasını açıkladı. Mütalaada Site sakinleri tarafından beslenen kedinin asansör içerisinde tekme vurduğu, kedi koridorda kaçmaya çalışırken kapıların kapatılarak kediye defalarca vurduğu, acımasız hisle eziyet çektirerek kediyi öldürdüğü, sanığın taktiren ve teşbiren alt maddeden ayrılıp, üst maddeye yakın hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada karar için ara verildiği sırada duruşma salonu önünde " Katil İbrahim " sloganları atıldı.



2 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İbrahim Keloğlan hakkında ‘ Evcil Hayvanı Kasten Öldürme‘ suçundan 3 yıl Hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Duruşma sonrası karara tepki gösteren avukatlar ve vatandaşlar adliye içerisinde sloganlar atarak karara tepki gösterdi.