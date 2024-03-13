Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"İddialar, iftiralar yoğun. Uzun zamandır toplantı yapmıyorduk, bunlara yanıt vereceğiz. "Bu toplantının öznesi, rakibimiz olacak çünkü rakibimiz son dönemlerde 'proje, Çanakkale, bölücülük, ananas' gibi deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize onları hatırlatmayı amaçlıyorum.

Rakibimizin başkanından, yöneticilerine sporu düşürdüğü seviye mezbahtan aşağıda. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Buna 'Dur' diyebilen bir TFF yok, başka bir yer de yok.

Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım! Hayali senaryolarla değil, gerçeklerle sizlere sunacağım. Bu kulübün sadece futbolda değil, kötülük ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu anlayışının bu kulüpte kültür haline geldiğini, hadsiz çirkin tavırlarından daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum!

Tenhada ayrı umumi de söylemlerde bulunurlar. Hatta ortalığı karıştırıp bundan nemalanırlar. Arzu ettikleri elde edebilmek için kul hakkı yemekten çekinmezler.

Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini söylerler işler iyi giderken. Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Hatta bunun için her hafta kendi kanallarında program yapacaklardı, bir sürü video yolladık, program yayınlanmadığı için hiçbiri gösterilmedi. Bunu yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı."

‘Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, madem kurullar rezil, hakem performansı için zaten her maçımızdan sonra bir şeyler geveliyorsunuz. O zaman siz de sezonun geri kalanı için yabancı hakem konusunu destekleyin. Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, siz de bizim gibi yabancı hakem konusunu destekleyin. Ama siz hakemlerden memnunsunuz. Türk hakemlerine güvendiğinizi söylüyorsunuz. Türk hakemlerine güveniyorsunuz ama sadece bizim maçlarımızda güvenmiyorsunuz. İşte bu yüzden belki de ülke için bir beka problemisiniz. Çünkü topluma nifak tohumları ekiyorsunuz. Bu hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın arkadaşı kim... Tabii yabancı hakem istemezler. Çünkü en iyi sonuçları Türk hakemleriyle alıyorlar.’

‘Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, madem kurullar rezil, hakem performansı için zaten her maçımızdan sonra bir şeyler geveliyorsunuz. O zaman siz de sezonun geri kalanı için yabancı hakem konusunu destekleyin. Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, siz de bizim gibi yabancı hakem konusunu destekleyin. Ama siz hakemlerden memnunsunuz. Türk hakemlerine güvendiğinizi söylüyorsunuz. Türk hakemlerine güveniyorsunuz ama sadece bizim maçlarımızda güvenmiyorsunuz. İşte bu yüzden belki de ülke için bir beka problemisiniz. Çünkü topluma nifak tohumları ekiyorsunuz. Bu hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın arkadaşı kim... Tabii yabancı hakem istemezler. Çünkü en iyi sonuçları Türk hakemleriyle alıyorlar.’

'İkinci bir örnek; bir maçta kulübümüz hakkını aramak için 19 Mart'ta Alanyaspor maçının devre arasında bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından kıyameti kopardılar. Sonra aradan sadece 10 gün geçti, bire bir aynısını kendi paylaşımlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce aranızdan bir akıllı çıkıp, 'Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, biz de suçlamada bulunduk. Aynı şeyi biz de yapmayalım' demedi mi? Yoksa hakikaten herkesi saf mı zannediyorsunuz?'