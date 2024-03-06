Türkiye’de BES katılımcısı için sunulan ilk katılım esaslı sürdürülebilirlik fonuna imza atan Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Getiri lideri fon portföyümüzü iki yeni ürünle genişletiyoruz. Özellikle yenilikçi yaklaşımımızla kurduğumuz Sürdürülebilirlik Fonumuzu, sadece kendi geleceklerine değil dünyamızın geleceğine de yatırım yapmayı önceliğine alan tüm katılımcılarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünü kutlayan, katılım esaslı emeklilik ve sigortacılığın öncü şirketi Katılım Emeklilik, iki yeni fon ile BES katılımcılarına sunduğu fon adedini 17’ye yükseltti. “Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (EYF)” ve “Sürdürülebilirlik Katılım EYF” fonları BES katılımcısıyla çok yakın zamanda buluşacak. Katılım Emeklilik, Sürdürülebilirlik Fonunu kurarak Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kurulan ilk katılım esaslı sürdürülebilirlik fonuna imza attı. Katılım Emeklilik’in yeni fonlarından BEFAS üzerinden işlem yapabilen tüm BES müşterileri faydalanabilecek.

Getiri lideri faizsiz fonların pazar payı genişliyor

BES fonlarının son yıllardaki yüksek getirilerine ve katılım esaslı fonların büyüyen pazar payına dikkat çeken Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “BES, son yıllardaki güçlü fon performanslarıyla bir tasarruf aracı olmanın ötesine geçerek artık yatırım enstrümanı haline dönüştü. 2023 verilerini incelediğimizde faizli fonlar yüzde 63,9 ağırlıklı ortalama getiri sağlarken faizsiz fonlar ise yüzde 70,29’lik ağırlıklı ortalama getiri performansı ile geçen seneyi de başarıyla sonlandırdı. 2023 sonunda faizsiz fonların toplam fon tutarı içerisindeki payı ise yüzde 25,08 oranına ulaştı. Katılımcılarımızın tasarruflarını büyüten getiri lideri fon portföyümüzü iki yeni ürünle genişletiyoruz. Kurduğumuz iki yeni fon ile BES’te yenilikçi ve öncü yaklaşımımızla farklı ihtiyaçlar ve beklentilere yönelik çözümler sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik’ten sürdürülebilirlik hamlesi

Ayhan Sincek, ekonomik büyüme ile doğal kaynak tüketimi arasındaki dengeyi kurarak uzun vadeli ekonomik kalkınmayı amaçlayan sürdürülebilirlik ilkelerinin önemini vurgularken, özellikle genç nesillerde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak hedefiyle ocak ayında da Katılım Emeklilik DigiZoo Holografik Eğlence Parkı’nı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Sincek, teknoloji ile bilgi ve eğlenceyi bir araya getiren Katılım Emeklilik DigiZoo’nun gördüğü ilginin de kendilerine ilham olduğunu söyleyerek, “Sürdürülebilirlik fonumuzu da bu stratejimizin bir parçası olarak sadece kendi geleceklerine değil dünyamızın geleceğine de yatırım yapmayı önceliğine alan tüm BES katılımcılarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu fonla, sürdürülebilirlik ve getiri hedeflerini bir arada tutarak hem finansal hem de toplumsal değer yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Geleceği güçlendirmek ve sürdürülebilir bir dünya için adımlar atmak, fonumuzun temel hedeflerinden biri” diyen Sincek şunları söyledi: “Sürdürülebilir Gelecek anlayışıyla hareket ederek, yüksek performans hedeflerimizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim İlkeleriyle (ESG) bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. Fon stratejisi, ESG kriterlerine uygun olarak seçilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına odaklanacak. Ayrıca, çeşitlendirme amacıyla sürdürülebilirlik temalı endeksler ve ESG odaklı yatırım fonları da portföyümüzde yer alacaktır. Bu stratejiyle, hem yatırımcılarımıza makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen şirketlerin teşvik edilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızın tamamı, katılım esaslarına uygun olarak seçilmiş ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış varlıklara yönlendirilecek."

“Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu” güvenli ve istikrarlı getiri

Sincek, katılımcılarına sundukları “Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu”na ilişkin de şu bilgileri verdi: "Katılımcılarımızın güvenli ve istikrarlı getiri hedeflerini karşılamak amacıyla, fonumuzun yatırım stratejisi çerçevesinde öncelikli olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına odaklanıyoruz. Fon portföyümüzün yüzde 80'inden fazlasını, danışma kurulumuzca onaylanan aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olan bu sertifikalara yönlendiriyoruz. Bu sayede, orta risk profiliyle istikrarlı bir getiri sağlamayı hedefliyoruz. Fon portföyümüzün kalan yüzde 20'sini ise döviz ve kira sertifikasına dayalı vaat sözleşmelerine, katılım bankalarında bulunan (kâr ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen TL cinsinden altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yönlendirerek çeşitlendirme stratejimizi sürdürüyoruz. Tüm bu işlemlerimizde, yatırımcılarımızın güvenliği ve istikrarlı getiri elde etme hedefleri önceliğimiz. Fonumuz, şeffaf ve disiplinli bir yatırım yaklaşımıyla, uzun vadeli sürdürülebilir başarıya odaklanmaktadır."