Sektörün öncüsü birbirinden önemli firmanın katılım ve ziyaretleriyle sektörün en önemli buluşması sayılan Busworld Türkiye bu sene 10. edisyonuyla 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde İFM (İstanbul Fuar Merkezi) 1. ve 3. Salonlarda gerçekleşecek.



%100 yerli sermayeyle minibüs, otobüs ve elektrikli minibüs gibi ticari araç üretimleriyle otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, 27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı gerçekleşecek Basın Yemeği'nde birbirinden değerli yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek.