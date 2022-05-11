Kıbrıs Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman’da yaşayan Kıbrıs Gazisi Ramazan Kaya, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Ramazan Kaya için Hamidiye Mahallesindeki Ahmet Yesevi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Kaya’nın yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ve gaziler katıldı. Kılınan namazın ardından Ramazan Kaya’nın cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi.