BİGGSİNERJİ, iş fikirlerini gerçeğe dönüştürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde düzenlenen BİGGSİNERJİ programı ile TÜBİTAK BİGG Programı 2021-1 Çağrısı’na iletilen 15 projeden 10’u hibe almaya hak kazandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün girişimcilerin yanında olmaya ve fikirlerin önünü açmaya devam edeceğini belirterek, “TÜBİTAK BİGG Programı 2021-1 Çağrısı kapsamında destek alan girişimcilerimizin projeleriyle İzmir’imize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) yürütücülüğünde; fikirden ürüne ve üründen pazara giden yolda girişimcilere destek sağlanan BİGGSİNERJİ Programı kapsamında ‘TÜBİTAK BİGG Programı 2021-1 Çağrısı’na iletilen 15 projeden 10’u hibe desteği almaya hak kazandı. 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanan programda 34 BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşu arasında yer alan BİGGSİNERJİ, yüzde 67’lik kabul oranıyla önemli bir başarıya imza attı. Çağrı kapsamında ayrıca 10 girişimciye sağlanan destekler nedeniyle TÜBİTAK tarafından DEPARK’a 265 bin TL ödül verildi. TÜBİTAK BİGG Programı ile iş fikri olan girişimci adaylara eğitim, mentorluk, danışmanlık ve kuluçka hizmetleri sunuluyor; fikirlerini ticarileştirme yolunda destek sağlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin girişimcilik ekosistemini destekleyen çalışmalara büyük bir önem verdiğini söyleyen DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak girişimciliği en üst seviyeye çıkarmak için faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yıllar içinde birçok başarıya imza atan DEPARK’la girişimci adaylarımıza eğitim ve mentorluk desteği sağlıyor; ticarileşme sürecinden fikri mülkiyet haklarının korunmasına kadar her aşamada yanlarında oluyoruz. Yerli üretim anlayışını teşvik eden çalışmalara imza atan araştırmacı ve yenilikçi üniversitemiz; girişimcilerimizin yanında olmaya ve fikirlerin önünü açmaya devam edecek. TÜBİTAK BİGG Programı 2021-1 Çağrısı kapsamında destek alan girişimcilerimizin projeleriyle İzmir’imize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye ortalamasında ilk sıralardayız”

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) Koordinatörü ve BİGGSİNERJİ Programı Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Selim ise TÜBİTAK BİGG Programı’nın Türkiye’de kamu kaynaklarıyla desteklenen en büyük projelerden biri olduğunu belirterek, “2020 Ekim ayında başladığımız programda 4 çağrıya çıkıldı. Açıklanan ilk üç çağrıda TÜBİTAK’a ilettiğimiz 56 başvurunun 30’u destek almaya hak kazandı. Son çağrıda ise kabul oranımız yüzde 67 oldu. Kabul oranında ve proje sayısında Türkiye ortalamasında ilk sıralardayız. Bizim de üniversite olarak bir akademisyenimiz, bir mezunumuz iki tane de DEPARK firmamız destek almaya hak kazandı. Bundan sonraki aşamada girişimcilerimiz şirket kurma ve fikirleri ticarileştirme faaliyetlerine başlayacak. Biz de Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın himayelerinde girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.