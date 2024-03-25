IVECO eDAILY, her yıl düzenlenen, filo yöneticilerinden tedarikçilere ve üreticilere kadar Birleşik Krallık'taki kurumsal otomotiv kullanımının en iyilerinin ödüllendirildiği 2024 Fleet News Ödülleri'nde 'Yılın Elektrikli Panelvan Atılımı’ ödülünü kazandı.

Sektör uzmanları, eDAILY 'yi, eLCV teknolojisindeki yenilikleri ve en zorlu görevlerde bile çalışan operatörlerin ödün vermeden elektriğe geçmesini sağlayan görev odaklılığı nedeniyle takdir etti. Jüri, "IVECO teknik açıdan çok ileri görüşlü eDAILY ile, dizel minibüs operasyonunu yansıtan ve kullanım durumu ne olursa olsun tüm müşterilerin elektrikli aracı düşünmesini sağlayan bir yapısı var" yorumunda bulundu.

Hafif ticari araçlar arasında en sağlamı olarak nitelendirilen Daily ve onun ile aynı etkileyici yeteneklere sahip eDAILY, üstelik sıfır emisyonla… Güçlü bir kamyon tabanlı şasisiyle tamamen elektrikli eDAILY, 3,5 tona kadar çekme kapasitesi ve 4,6 tona kadar taşıma kapasitesi sağlıyor. Bir, iki ve üç batarya seçeneği ile (ve şimdi 7,2 ton azami yüklü ağırlığa sahip Daily 72C’nin 5100 mm şasi kabininde dördüncü bir batarya mevcuttur) yenilikçi modüler batarya kurulumu, operatörlerin taşıma kapasitesi ve mesafe taleplerini mükemmel bir şekilde yerine getirmeye imkân sunar. Değiştirilebilir batarya yapısına sahip eDAILY, IVECO Daily'nin sağlam DNA'sını korurken etkileyici EV performansı ile çok daha fazla operatörün elektrifikasyona geçmelerine öncülük eder.

eDAILY’nin oyunun kurallarını değiştiren bir diğer özelliği de 50kW'a varan eşsiz ePTO yerleşik gücüdür. Şu anda satışı yapılan, 50kW ePTO sağlayan tek eLCV olan aracın güç uygulamaları geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ve bu özellikleri sayesinde ısmarlama gövdelerden temel ekipmanlara kadar her şeye güç sağlayabiliyor.