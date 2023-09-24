İstanbul Aydın Üniversitesi, bilimsel çalışmaları ve deneyimli akademik kadrosuyla ülkemizde ve dünya genelinde tanınan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. "Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan bu prestijli eğitim kurumu, İstanbul'un merkezindeki yerleşkeleriyle tam bir şehir üniversitesi deneyimi sunuyor.

Üniversite, öğrencilere eğitim hayatları boyunca verdiği kariyer planlaması desteğiyle bilinirken, mezun olduktan sonra da öğrencilerini sektörde işe yerleştirmedeki başarısıyla ön plana çıkıyor. Son verilere göre, İstanbul Aydın Üniversitesi mezunlarının yüzde 83,6'sı mezuniyetlerinin ardından iş sahibi oluyor, bu da üniversitenin sektördeki lider konumunu bir kez daha kanıtlıyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi itibarıyla 18. mezunlarını vermenin gururunu yaşayan İstanbul Aydın Üniversitesi, eğitim kalitesi ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Üniversitenin çeşitli fakültelerinde, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören binlerce öğrenci, geleceğe daha aydınlık bir perspektifle bakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Törenin en dikkat çeken anlarından biri, binlerce mezun öğrencinin kep fırlatarak mezuniyet coşkusunu doruklarda yaşamasıydı. Bu geleneksel ritüel, öğrencilerin üniversite hayatlarını noktalarken duygusal ve unutulmaz anlar yaşamalarına vesile oldu.

Mezuniyet törenine katılan aileler, öğrencilerinin bu önemli dönüm noktasında yanlarında olmanın gururunu yaşadı. Hem öğrenciler hem de aileleri, elde ettikleri başarıları ve yeni başlangıçları kutlamak için bir araya geldiler.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu coşkulu mezuniyet töreni, öğrencilere eğitim hayatlarının sonunda verdikleri emeğin karşılığını aldıkları ve yeni bir hayata "mezun" unvanıyla adım attıkları anlamlı bir gün oldu.

İstanbul Üydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Tamamladığımız 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi itibarıyla, bugün 18. mezunlarımızı vermenin gururunu yaşadık. İAÜ Ailesi'nin yeni bir mezuniyet coşkusunda daha bir araya geldik. Bugün tören alanının en gururlu köşesi; belki de diplomalarına kavuşan evlatlarımızdan çok daha heyecanlı olan ve gözleri de gönülleri gibi dolu dolu olan ailelerimizin bulunduğu alandı! Büyük özveri ve fedakârlıklarla yetiştirip okuttuğunuz, bu ana gelene kadar üzerine titrediğiniz evlatlarınızın en mutlu günlerinden birine şahitlik etmek için buradasınız. Bu güzel manzaranın gizli kahramanları sizlersiniz. Bu gururu fazlasıyla hak eden anne babalarımızı, yürekten tebrik ediyorum..." ifadelerini kullandı.