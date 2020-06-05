Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Yerli ve milli ‘dezenfektan koridoru’ sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Tezmaksan, Kovid-19 pandemisi ile meydana gelen medikal ihtiyaçlara cevap vermek üzere tamamı yerli mühendislerden oluşan bir ekiple geliştirdiği dezenfektan koridorunun hazırlıklarını tamamladı. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, sistemin kamu hastanelerine bağışlanacağını, özel hastanelere ise maliyetinin çok altında satılacağını duyurdu.

Yerli ve milli ‘dezenfektan koridoru’ sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Tezmaksan, Kovid-19 pandemisi ile meydana gelen medikal ihtiyaçlara cevap vermek üzere tamamı yerli mühendislerden oluşan bir ekiple geliştirdiği dezenfektan koridorunun hazırlıklarını tamamladı. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, sistemin kamu hastanelerine bağışlanacağını, özel hastanelere ise maliyetinin çok altında satılacağını duyurdu.

05 Haziran 2020 Cuma 10:06
1009 Okunma
Yerli ve milli ‘dezenfektan koridoru’ sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Bugün makineleri yapan makineler olarak adlandırılan takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın ise beşinci büyük markası olan Tezmaksan,milli üretime sağladığı katma değerle biliniyor. Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak, yerli üreticilerin maliyetlerinin düşürecek ve kriz dönemlerini minimum hasarla atlamayı mümkün kılacak Robocam, Cubebox, Kapasitematik gibi milli teknolojilerle Türkiye’yi Endüstri 4.0 konusunda başarıyla temsil eden Tezmaksan, Kovid-19 mücadelesine de yerli üretimle geliştirdiği ‘dezenfektan koridoru’ile destek veriyor.

Ar-Ge süreci 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanan ve ilk ürünü 1,5 günde üretilen ‘dezenfektasyon koridoru’nun kamu hastanelerine bağışlanacağını, özel hastanelere ise maliyetinin çok altında satılacağını söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, pandemi ile birlikte milli mücadeleye destek verme yönünde pek çok aksiyon aldıklarını da söyledi.

Dezenfektan koridoru nasıl çalışıyor?

Dezenfektan koridoru/kabini; kabin şasesi, pompa, filtre, püskürtme sistemi (nozul)ve hareket sensörü bileşenlerinden oluşuyor. Koridora giriş yapan kişiyi hareket sensörü sayesinde algılayan sistem, orta basınçta pulverize solüsyon yani dezenfektan püskürtüyor. Püskürtme sistemi sayesinde dört adet sol, dört adet sağ taraftan olmak üzere beş saniye boyunca sekiz adet orta basınçta dezenfektan püskürten koridor, tam kapasite bir hijyen sağlıyor.Sistem süreleri ve dozajları ayarlanabilir parametrelerden oluşan ‘dezenfektan koridoru’öte yandan kabin ebadı ve nozul sayısı artırıldıkça araçların dış kaportalarının sterilize edilmesi gibi farklı kapsamlara uyarlanabiliyor.

“Dezenfektan koridorunu milli mücadele şuuruyla geliştirdik”

Teknolojiye yapılan yatırımı rekabet koşullarında öne geçmenin olmazsa olmaz koşulu olarak gördüğünü belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, bununla birlikte asıl önemli olanın yerli üretime yönelik çözümlerle yerel ve küresel koşullara entegrasyon olduğunu kaydetti. Aydoğdu,“Türkiye talaşlı imalat sanayine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren bir kuruluş olarak yedi yıl önce yerli ve milli teknoloji üretmek üzere Ar-Ge departmanımızı oluşturduk ve yıllık ciromuzun yüzde 2’sini buraya aktarıyoruz. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisi bir dünya krizidir ve bir mücadele sürecidir. Gerek çalışanlarımızın gerekse toplumumuzun sağlığı ve ekonomik refahı yönünde tüm iş kanallarımızı yeni modele göre kurguladık, üretmeye devam ettik. Online servis ile bakım hizmetini ücretsiz olarak sanayinin hizmetine açtık. Webinar programlarımızla eğitimi destekledik. Bu süreçten en az hasarla sıyrılabilmek için var gücümüzle çalıştık. Kovid-19’un yarattığı güvenlik ve hijyen ihtiyacına çözüm olarak geliştirdiğimiz ‘dezenfektan koridoru’ da aynı mücadele şuurunun bir ürünüdür. Hazırlıklarını tamamladığımız ve seri üretim için gün saymakta olduğumuz bu yerli teknoloji, kamu hastanelerine bağışlanacaktır. Özel hastanelerimiz içinse maliyetin altında bir satış planı organize ettik. Umuyoruz ki toplumumuzun ve sağlık sektörümüzün güven içinde faydalanabileceği kapsamlı bir teknolojinin var olmasına vesile olmuşuzdur. Yanı sıra ‘dezenfektan koridorunun’ fonksiyonlarını geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ürünümüz önümüzdeki günlerde farklı ihtiyaçlara da cevap verecektir.” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unicorn girişim nedir? Dünyada kaç tane unicorn şirket var?
Unicorn girişim nedir? Dünyada kaç tane unicorn şirket var?
Sanko Holding, 2020 sonuna kadar 250 milyon dolarlık yatırım yapacak
Sanko Holding, 2020 sonuna kadar 250 milyon dolarlık yatırım yapacak
"Avrupa Konutları olarak fırsat kampanyasına katılıyoruz"
"Avrupa Konutları olarak fırsat kampanyasına katılıyoruz"
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu
Arçelik, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı
Arçelik, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı
Limak Otelleri’nden ‘Hijyen Manifestosu’
Limak Otelleri’nden ‘Hijyen Manifestosu’
TOSHIBA KLİMA’NIN YENİ KAMPANYASI YAYINDA: “DÜŞÜNEN KLİMA”
TOSHIBA KLİMA’NIN YENİ KAMPANYASI YAYINDA: “DÜŞÜNEN KLİMA”
GELECEĞİN FABRİKALARI İÇİN YENİLİKÇİ OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ
GELECEĞİN FABRİKALARI İÇİN YENİLİKÇİ OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ
Piaggio’nun Asistan Robotu Gita Tasarım Ödüllerini Topladı!
Piaggio’nun Asistan Robotu Gita Tasarım Ödüllerini Topladı!
Peak'ten açıklama geldi
Peak'ten açıklama geldi
Konut Kredisi Destek Paketi ile ilgili değerlendirmeler
Konut Kredisi Destek Paketi ile ilgili değerlendirmeler
İlk çeyrekte 214 ülkeye ihracat yaptı, yeni normalde ilk ‘Sanal UR-GE’yi geliştirdi
İlk çeyrekte 214 ülkeye ihracat yaptı, yeni normalde ilk ‘Sanal UR-GE’yi geliştirdi
Sağlıklı ve şık zeminlerde, 20 yıldır Kastamonu Entegre imzası var
Sağlıklı ve şık zeminlerde, 20 yıldır Kastamonu Entegre imzası var
10 ülke Mardin’i konuştu
10 ülke Mardin’i konuştu
GENÇ MÜSİAD PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EN AKTİF GENÇLİK YAPILANMASI OLDU
GENÇ MÜSİAD PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EN AKTİF GENÇLİK YAPILANMASI OLDU
Türkiye ekonomisi pandemiden güçlenerek çıkacak
Türkiye ekonomisi pandemiden güçlenerek çıkacak
İşçinin maaş, prim, fazla mesai ücretinin ödenmemesi halinde...
İşçinin maaş, prim, fazla mesai ücretinin ödenmemesi halinde...
Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!
Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!
Marka ismi nasıl bulunur?
Marka ismi nasıl bulunur?
Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak
Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim