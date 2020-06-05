Yerli ve milli ‘dezenfektan koridoru’ sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Bugün makineleri yapan makineler olarak adlandırılan takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın ise beşinci büyük markası olan Tezmaksan,milli üretime sağladığı katma değerle biliniyor. Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak, yerli üreticilerin maliyetlerinin düşürecek ve kriz dönemlerini minimum hasarla atlamayı mümkün kılacak Robocam, Cubebox, Kapasitematik gibi milli teknolojilerle Türkiye’yi Endüstri 4.0 konusunda başarıyla temsil eden Tezmaksan, Kovid-19 mücadelesine de yerli üretimle geliştirdiği ‘dezenfektan koridoru’ile destek veriyor.

Ar-Ge süreci 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanan ve ilk ürünü 1,5 günde üretilen ‘dezenfektasyon koridoru’nun kamu hastanelerine bağışlanacağını, özel hastanelere ise maliyetinin çok altında satılacağını söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, pandemi ile birlikte milli mücadeleye destek verme yönünde pek çok aksiyon aldıklarını da söyledi.

Dezenfektan koridoru nasıl çalışıyor?

Dezenfektan koridoru/kabini; kabin şasesi, pompa, filtre, püskürtme sistemi (nozul)ve hareket sensörü bileşenlerinden oluşuyor. Koridora giriş yapan kişiyi hareket sensörü sayesinde algılayan sistem, orta basınçta pulverize solüsyon yani dezenfektan püskürtüyor. Püskürtme sistemi sayesinde dört adet sol, dört adet sağ taraftan olmak üzere beş saniye boyunca sekiz adet orta basınçta dezenfektan püskürten koridor, tam kapasite bir hijyen sağlıyor.Sistem süreleri ve dozajları ayarlanabilir parametrelerden oluşan ‘dezenfektan koridoru’, öte yandan kabin ebadı ve nozul sayısı artırıldıkça araçların dış kaportalarının sterilize edilmesi gibi farklı kapsamlara uyarlanabiliyor.

“Dezenfektan koridorunu milli mücadele şuuruyla geliştirdik”

Teknolojiye yapılan yatırımı rekabet koşullarında öne geçmenin olmazsa olmaz koşulu olarak gördüğünü belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, bununla birlikte asıl önemli olanın yerli üretime yönelik çözümlerle yerel ve küresel koşullara entegrasyon olduğunu kaydetti. Aydoğdu,“Türkiye talaşlı imalat sanayine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren bir kuruluş olarak yedi yıl önce yerli ve milli teknoloji üretmek üzere Ar-Ge departmanımızı oluşturduk ve yıllık ciromuzun yüzde 2’sini buraya aktarıyoruz. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisi bir dünya krizidir ve bir mücadele sürecidir. Gerek çalışanlarımızın gerekse toplumumuzun sağlığı ve ekonomik refahı yönünde tüm iş kanallarımızı yeni modele göre kurguladık, üretmeye devam ettik. Online servis ile bakım hizmetini ücretsiz olarak sanayinin hizmetine açtık. Webinar programlarımızla eğitimi destekledik. Bu süreçten en az hasarla sıyrılabilmek için var gücümüzle çalıştık. Kovid-19’un yarattığı güvenlik ve hijyen ihtiyacına çözüm olarak geliştirdiğimiz ‘dezenfektan koridoru’ da aynı mücadele şuurunun bir ürünüdür. Hazırlıklarını tamamladığımız ve seri üretim için gün saymakta olduğumuz bu yerli teknoloji, kamu hastanelerine bağışlanacaktır. Özel hastanelerimiz içinse maliyetin altında bir satış planı organize ettik. Umuyoruz ki toplumumuzun ve sağlık sektörümüzün güven içinde faydalanabileceği kapsamlı bir teknolojinin var olmasına vesile olmuşuzdur. Yanı sıra ‘dezenfektan koridorunun’ fonksiyonlarını geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ürünümüz önümüzdeki günlerde farklı ihtiyaçlara da cevap verecektir.” ifadelerinde bulundu.