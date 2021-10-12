Yayla’nın dünyadaki lezzet elçisi Legurme Anuga’da yoğun ilgi gördü

Yiyecek ve içecek sektörünün uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından Anuga 2021, 09 Ekim-13 Ekim 2021 tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde düzenleniyor. Bu yıl ilk kez hibrit olarak da katılımın sağlanabildiği fuar dünyanın dört bir yanından yiyecek ve içecek endüstrisinin dev şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Anuga Fuarı kapsamında düzenlenen çok sayıda etkinlik ve kongre de sektör profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye’nin sahip olduğu değerleri tanıtmayı amaç edinen Yayla Agro, Anuga 2021’de dünya pazarlarındaki kültür ve lezzet elçisi markası Legurme ürünleri ile yer aldı. Türkiye milli katılımını İstanbul Ticaret Odası’nın yaptığı fuarda, Yayla’ya İTO’dan katılım sertifikası verildi.

Yayla Legurme markası ile Türk damak tadını dünyanın pek çok ülkesindeki tüketicilere sunarken, ambalajlarında yer alan Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyor. Legurme’nin klasik bakliyat ürünleri, gurme lezzetler ve hemen yemeye hazır pratik ürünlerden oluşan geniş bir yelpazedeki ürünleri Avrupa başta olmak üzere dünya çapında 29 ülkede afiyetle tüketiliyor.

Yayla’nın hijyen ve gıda güvenliğinin olmazsa olmaz olduğu modern üretim tesislerinde en kaliteli malzemelerle hazırladığı ve BPA’sız özel ambalajlara koyduğu Türk mutfağına özgü yemekler, Legurme markası ile dünya raflarında yerini alıyor. Sağlığa faydaları yanında bağışıklık sistemini güçlendirmedeki olumlu etkileri uzmanlar tarafından da sıkça dile getirilen bakliyat ve tahılların ağırlık kazandığı seri; çeşit çeşit pilav, çorba, makarna ve hoşaftan oluşuyor.