ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi V. Dönem başvuruları başladı

Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun sürdürülebilir büyüme için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ve daha fazla kadının işgücüne katılımını destekleyen iş modellerine olan inancıyla kurduğu ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi (KGA), bu yıl da kadın girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek olmaya devam edecek.

Ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınmada kadınların iş gücüne katılımının ve girişimciliğin desteklenmesinin önemli bir payı olduğuna inanan ve bu amaçla 2016’da ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’ni hayata geçiren ÜNLÜ & Co, kadınlara gereksinim duydukları her konuda tam donanımlı bir rehberlik yaparak girişimcilik yolculuklarında onları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

ÜNLÜ & Co olarak Kadın Girişimciler Akademisi kapsamında kadın girişimciler eğitim, mentorluk ve networking alanlarında destekleniyor.

Kuruluşunun 20.yılında Endeavor Türkiye ve Türkiye Girişimcilik Vakfı desteği ile hayata geçirdiği ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile beş yılda 100 kadın girişimciye ulaşmayı amaçlayan ÜNLÜ & Co, 4 yılda toplam 80 kadın girişimciyi mezun ederek başarılı sonuçlar elde etti.

Eğitimler bu yıl online platformda

Akademi kapsamında her yıl seçilen 20 kadın girişimci; 9 ay boyunca iş planı oluşturmaktan, dijital pazarlamaya, nakit yönetimi ve borç finansmanından, liderliğe kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan temel konularda eğitimlerden geçiyor. Eğitimler mentorluk, networking ve yatırımcı buluşmaları ile destekleniyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle tüm eğitimleri online platforma taşıyan ÜNLÜ & Co, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi ile bugüne kadar 80 kadına iş fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda destek olduklarını belirten ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, “ÜNLÜ & Co olarak kuruluşumuzdan bugüne kadınların iş hayatına katılımını, grup şirketlerimizin her kademesinde desteklemeye önem verdik. Kadınları iş hayatına kazandırmak ve onları ekonominin, istihdamın bir parçası haline getirerek ulusal kalkınmayı desteklemek ana misyonlarımızdan birini oluşturuyor ve projenin çıkış noktası da bu misyona dayanıyor. Bu bilinçle kadın girişimcilere desteğimizi sürdürmeye ve onları girişimcilik ekosistemine entegre etmeye gayret ediyoruz. Programımızı sürdürülebilir kılmak için bu yıl tamamını online platforma taşıdık. Bugüne kadar programa katılan 15 kadın girişimcimiz Cherie Blair Foundation’dan kabul aldı. 8 girişimcimiz Fastcompany’nin 2020’de hazırladığı Kadın Girişimciler 100 listesinde yer aldı! Programa katılan tüm girişimcilerimizin başarılarıyla büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kadın Girişimciler Akademisi ile hedefimiz; kadınlara gereksinim duydukları her konuda tam donanımlı bir rehberlik yaparak kariyer yolculuklarında onları cesaretlendirmek” şeklinde konuştu.

Katılım için gerekli kriterler neler?

ÜNLÜ & Co, Kadın Girişimciler Akademisi kapsamında katılımcılara; eğitim, mentorluk, networking ve yatırımcılar ile buluşma fırsatları sunuyor.

Başvuracak adayların sağlaması gereken kriterler ise şöyle:

Şirketin;

• Kuruluşunu tamamlamış ve ilk faturasını kesmiş olması,

• 0-5 yıldır faaliyet göstermesi,

• Kurucularından en az birinin kadın olması,

•Programa katılacak kurucu/ kurucu ortağın kadın olması ve 9 ay sürecek programın tamamına katılacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

Katılımın ücretsiz olduğu programın sonunda ise hisse aktarımı gibi ek şartlar bulunmuyor.

Hedef: 100 mezun

ÜNLÜ & Co’nun 5 yıl önce kurduğu KGA’da 2021 sonuna kadar toplam 100 mezuna ulaşılması hedefleniyor.

ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi’nin son başvuru tarihi: 28 Eylül 2020 olarak bildirildi. Başvurular unluco.com web sitesi üzerinden kabul ediliyor.

Aynı zamanda ÜNLÜ & Co, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) imzacılarından biri olma özelliğini taşıyor.