Geçtiğimiz yılın mart ayında ülkemizde de baş gösteren pandeminin ekonomi üzerindeki etkisi devam ederken bu dönemde önen çıkan lojistik sektöründe kurye taşımacılığı oldu. Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan Ulak Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, pandemi öncesinde 40 kurye ile hizmet verdiklerini ve bugün 400’den fazla kurye ile pazarda yer aldıklarını söyledi. Hizmet sektöründe çalıştıklarının farkındalığıyla süreçlerini yönettiklerini belirten Toker, “Ulak’tan gelen kurye güvenilir kuryedir algısını bizim için oldukça önemli. Tüm disiplinimizi bu motto üzerine kurduk ve yansımalarını da alıyoruz” dedi.

“ULAK olarak bir sertifikasyon programını hayata geçirmek istiyoruz”

Personel görüşmelerinin yüzde 80’ini yüz yüze gerçekleştirdiklerini söyleyen Toker, sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz ULAK olarak çalıştığımız kuryelerin kalitesini özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz personellerimizi, çalışmaya başlamadan önce yeterlilik testine tabi tutuyoruz. Ardından başvuruların sayısı çok fazla olduğunda, dijital platformumuzda yaptığımız yeterlilik testi haricinde, başvuran kişileri online görüşme prosedüründen geçiriyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz; tüm dünya üzerinde kuryelerin bir güven sertifikasına ihtiyacı var çünkü birçok insan profiliyle karşılaşıyoruz. Bu farkındalıkla ULAK olarak bir sertifikasyon programını hayata geçirmek istiyoruz. Bu çalışma için ilk hedefimiz; Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) sertifika talep etmek. Biz günde 9 binin üzerinde teslimatta aracılık yapıyoruz. Dlolayısıyla tüm bu çalışmalarımızı göz önüne alarak 2021 yılı sonuna kadar ULAK’a direkt bağlı çalışan sayısını 2 bin 500’e çıkarmak için çalışıyoruz.”

“Sürücülerin motosikletlileri ve bilhassa kuryeleri fark etmeleri ve anlayış göstermeleri en büyük temennimiz”

Yaş ortalaması 30 olan ULAK kuryelerinin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye’de çalıştıklarının altını çizen Toker, “Kuryelerimiz şirketimize ait motorlarla ya da kendi motorları ile SGK’lı olarak ya da şahıs şirketi varsa fatura keserek çalışabiliyor. Kuryelerimizin yaşam kalitesi ve sağlıkları bizim için çok önemli, tüm kuryelerimizin ferdi kaza sigortaları var.” dedi.