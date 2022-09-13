Türkiye’nin En Büyük ve En Kapsayıcı Ödeme Platformu Lidio, Ödemeleri Özgürleştiriyor

İşletmelerin yerel ve küresel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin yanı sıra temas edilecek milyonlarca tüketiciye de çok kanallı ve özgür ödeme deneyimi sunmayı hedefleyen Lidio’nun temelini 2011 yılında kurulan Mobilexpress oluşturuyor. 2013 ve 2014 yıllarında yaptığı atılımlarla bugün sunduğu ürün ve servislerin temellerini atan Mobilexpress, online ödeme geçidi, akıllı işlem yönlendirme, kart saklama, sahtecilik önleme gibi yapay zeka destekli birçok servisi, ihtiyaç duyabilecek tüm banka ve ödeme kuruluşlarına entegre çalışan platformu aracılığıyla işletme ve kullanıcılarına sunuyor. Halihazırda Türkiye’nin alanında en büyük e-Ticaret, Perakende, Sigorta ve Telekom şirketlerine özel servisler geliştiren, 2021 yılının kampanyalar dönemi olarak da bilinen kasım ayında tüm Türkiye’deki online ödemelerin yüzde 25’inden fazlasını tek başına üstlenen Mobilexpress platformu, Lidio’nun uçtan uca, yeni nesil servisleriyle herkesin erişimine açılıyor.

Türkiye’nin En Büyük ve En Kapsayıcı Ödeme Platformu olarak konumlanan Lidio, KOBİ’den Fortune 500’e her ölçekten şirketin ödemelerini özgürleştiren yeni nesil finansal teknoloji girişimi olarak işletmelere tek noktadan, sınırsız ödeme özgürlüğü imkanı veriyor. Lidio ile Özgür Ödemeler Dünyası, tüm POS’ları bir arada sunan Lidio Core, Türkiye’nin en büyük kayıtlı kart havuzu Lidio Pass, Türkiye’nin en gelişmiş Akıllı POS yönlendirme altyapısı Lidio Smart Switch, uçtan uca pazaryeri operasyonu sunan Lidio Pazaryeri Çözümü, karmaşık bayi tahsilatları için tek çözüm olmaya aday Lidio Bayi Tahsilat Servisi gibi ürün ve hizmetler sunuyor. Lidio ayrıca tüm tahsilat işlemleri için tek platform olma özelliğiyle sınır ötesi hizmet sunarken, sahtecilik faaliyetlerini %95’in üzerinde azaltan, işletmelerin maddi kayıplarını önleyen yöntemler de barındırıyor.

Finansal teknolojilerinin hızlı dönüşen dünyasında, “Ödemelere Sınırsız Özgürlük” sloganıyla Lidio’nun yolculuğunu başlattıklarını açıklayan Lidio Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Güzer şunları söylüyor: “10 yılı aşkın süredir Mobilexpress çatısı altında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen şirketlerine ödeme servisleri geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl neredeyse lisanslı tüm ödeme kuruluşlarının tamamı kadar işlem hacmine tek başımıza aracılık ettik. 160 milyon adedin üzerinde işlem ve 33 milyar TL’den fazla hacim bugün Lidio’nun kalbi olan Mobilexpress platformunda gerçekleşti. Yine platformumuza kayıtlı 54 milyondan fazla kayıtlı kredi kartı var. Neredeyse internet üzerinde kullanılan tüm kredi kartlarını tokenize etmeyi başardık. Buna ilave olarak Lidio’nun faaliyetine başlaması ile birlikte Lidio Pass çatısı altında yer alan 1,8 milyon bireysel kullanıcı Türkiye’nin en büyük işletmelerinde pürüzsüz Lidio süreçlerini deneyimlemeye başlayacak. Lidio Pass logosunu da en çok tercih edilen işletmelerde görünür kılmaya devam edeceğiz. Bu deneyimden güç alan Lidio, yalnızca işyerlerinin yerel ve küresel ihtiyaçlarına yönelik değil, temas ettiğimiz milyonlarca tüketiciye de çok kanallı ve özgür ödeme deneyimi sunacak. Lidio bir finansal teknolojiler girişimi olmanın ötesinde ülkemizde ve dünyada ‘özgür ödeme’ anlayışını benimseyen bir ideal. Zira Lidio ödeme deneyiminde sınırları ortadan kaldırmayı, tüm işletme ve tüketicilere farklı teknoloji ve donanımlar arasından seçim yapma imkânı tanıyacak. Hedefimiz kuracağımız küresel ve dijital köprülerle dünyanın en büyük işletmelerinin işlemlerini Türkiye’de gerçekleştirmek. 2023 itibarıyla 250 milyon TL gelir üretme hedefimiz bulunuyor. Gelirlerimizi her yıl katlayarak artıracağız. Ayrıca Türkiye’nin finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanlarında en deneyimli ekibini de yepyeni yeteneklerle genişletmek istiyoruz.”